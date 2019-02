Trump sustine ca Japonia l-a propus la Nobelul pentru Pace: Obama nici nu stia pentru ce l-a primit

Ziare.

Trump a declarat ca Abe i-a aratat "cea mai frumoasa scrisoare de cinci pagini" pe care a trimis-o la comitetul norvegian care acorda prestigiosul premiu in fiecare an, scrie Politico."Erau nave militare si rachete zburau deasupra Japoniei, iar alarmele se declansau. Acum dintr-odata se simt bine. Se simt in siguranta. Eu am facut acest lucru", s-a laudat Trump in fata reporterilor la Casa Alba.Ambasada Japoniei de la Washington nu a raspuns pentru a confirma declaratiile lui Trump. Presedintele american a declarat ca "probabil nu va primi niciodata" premiul, insa a precizat ca i-a multumit lui Abe."Dar este in regula. I l-au acordat lui Obama. Nici macar nu stia pentru ce l-a primit", a sustinut Trump. Fostul presedinte american Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru "eforturile sale extraordinare de a intari diplomatia internationala si cooperarea intre popoare" in 2009, un an in care a lucrat pentru a limita armele nucleare. El a fost al patrulea presedinte care a primit un premiu Nobel.Presedintele sud-coreean Moon Jae-in i-ar fi spus in mai lui Trump ca merita premiul Nobel pentru munca depusa privind dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, comentarii numite de Trump la acea vreme ca fiind "foarte generoase". Trump urmeaza sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong-un intr-un summit organizat in Vietnam, pe 27-28 februarie , pentru a continua eforturile privind dezarmarea nucleara a peninsulei coreene.