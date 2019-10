Trump sustine ca principalul succesor al lui Al-Baghdadi la conducerea Statului Islamic a fost si el ucis

Ziare.

"Tocmai a venit confirmarea ca inlocuitorul numarul unu al lui Abu Bakr al-Baghdadi a fost eliminat de trupele americane. Cel mai probabil el urma sa preia conducerea (gruparii). Acum este mort si el!", a anuntat presedintele american intr-un mesaj pe Twitter.Liderul de la Casa Alba nu a oferit date despre identitatea acestui individ si nici detalii despre circumstantele in care a murit, informeaza AFP.Nu este clar deocamdata daca Trump s-a referit la moartea, duminica, a purtatorului de cuvant al Statului Islamic sau la o alta persoana.Fortele kurde au anuntat decesul - in cursul unui nou raid in nordul Siriei - al lui Abu Hassan al-Muhajir, "mana dreapta a lui Abu Bakr al-Baghdadi si purtator de cuvant al organizatiei Daesh" (acronimul arab al Statului Islamic, cunoscut si sub acronimul ISIS).Presedintele Donald Trump anuntase duminica moartea liderului ISIS , Abu Bakr al-Baghdadi, in cursul unei operatiuni militare americane in nord-estul Siriei, desfasurata in noaptea de sambata spre duminica.El a expus o relatare detaliata a raidului in cursul caruia al-Baghdadi a fost incoltit de fortele americane si apoi si-a detonat centura cu explozibili pe care o avea asupra sa.Corpul liderului ISIS a fost aruncat in mare, a declarat luni un responsabil al Pentagonului, pentru a evita ca mormantul sau sa devina loc de pelerinaj.