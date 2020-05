Trump sustine ca SUA vor prezenta un raport privind originea coronavirusului, dar nu a zis cand

Ziare.

Secretarul de stat Mike Pompeo a declarat duminica pentru emisiunea "This Week" de la ABC ca exista "o cantitate semnificativa de dovezi" ca noul coronavirus a iesit dintr-un laborator chinez , dar nu a contrazis concluzia agentiilor de informatii americane, potrivit carora acesta nu a fost creat de om.Institutul de virologie din Wuhan sustinut de stat a respins aceste acuzatii si alti oficiali americani au afirmat ca este putin probabil ca acestea sa fie adevarate. Cei mai multi experti cred ca virusul a aparut in piata in care se vindeau animale salbatice din Wuhan si a fost transmis de la animale la oameni.Trump, care a discutat cu ziaristii in fata Casei Albe inainte de a pleca intr-o calatorie in Arizona, a spus ca SUA vor da in timp publicitatii un raport care va detalia originile coronavirusului,"Cu siguranta vom da publicitatii un raport intr-o perioada de timp", a spus presedintele republican.Trump, care initial a elogiat China pentru raspunsul sau la epidemie dar ulterior a criticat dur Beijingul pe aceasta tema, a mai spus ca nu a mai discutat cu presedintele chinez Xi Jinping."Vrem ca ei sa fie transparenti. Vrem sa aflam ce s-a intamplat pentru a nu se mai intampla niciodata", a mai spus Donald Trump.