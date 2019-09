Trump, sustinere evidenta pentru Netanyahu, cu doua zile inainte de alegerile din Israel

Ziare.

Discutia telefonica a avut loc in conditiile in care Netanyahu va lupta pentru a se mentine in functia de premier in cursa electorala ce va avea loc marti in Israel.Netanyahu si-a afisat relatia apropiata cu presedintele american ca parte a strategiei sale de campanie, iar Trump si-a exprimat deschis sprijinul pentru aliatul sau.Potrivit lui Donald Trump, un tratat de aparare reciproca "va consolida si mai mult alianta extraordinara" dintre Israel si SUA. "Intentionez sa continuu discutiile dupa alegerile din Israel, cand ne vom intalni la Natiunile Unite, mai tarziu luna aceasta", a notat Donald Trump pe contul sau de Twitter.Donald Trump si-a manifestat sprijinul ferm fata de Israel si de actualul premier, mergand pana acolo incat a incalcat consensul international si linia diplomatica traditionala a SUA prin recunoasterea unilaterala a Ierusalimului drept capitala a Israelului.