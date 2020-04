Trump: Urmeaza doua saptamani foarte, foarte dureroase. 865 de morti in SUA, in 24 de ore

Ziare.

com

"Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a adaugat presedintele american intr-o conferinta de presa la Casa Alba, noteaza AFP.Noul coronavirus a ucis un numar record de 865 de persoane in Statele Unite in termen de 24 de ore, potrivit bilantului anuntat marti seara de Universitatea Johns Hopkins.Aceasta crestere spectaculoasa a ridicat la 3.873 de decese bilantul total de la debutul pandemiei.Statele Unite sunt de departe tara cu cel mai mare numar de cazuri inregistrate (188.172), cu 24.743 mai multe intr-o zi, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, actualizate incontinuu.Recordul numarului de morti in 24 de ore a fost observat la 27 martie in Italia (969 decese).