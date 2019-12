Trump va semna un ordin prin care iudaismul va fi considerat nationalitate, nu doar religie

Ziare.

Acest ordin, despre care a scris initial The New York Times care citeaza un oficial de la Casa Alba, ii va permite lui Trump sa faca pasi in combaterea atitudinii anti-Israel si a miscarilor care au loc in campusuri in acest sens prin obligarea institutiilor de invatamant sa le trateze ca discriminatorii pentru a mentine finantarea.Aceasta actiune actioneaza o parte a Legii Drepturilor Civile din 1964 care prevede ca institutiile educationale care primesc fonduri federale sa nu discrimineze pe baza nationalitatii. Departamentul de Educatie poate refuza finantarea oricarei facultati sau program educational care discrimineaza pe baza de rasa sau nationalitate, potrivit Legii.Religia nu este inclusa in aceasta, astfel ca Administratia va trebui sa considere iudaismul ca nationalitate pentru a putea, eventual, sa pedepseasca universitatile pentru incalcarea ei.Jared Kushner, ginerele lui Trump si consilier la Casa Alba, a fost cel care a initiat ordinul, potrivit NYTimes.Definitia antisemitismului va fi imprumutata de la Departamentul de Stat, care a fost initial formulata de International Holocaust Remembrance Alliance.Ordinul vine la cateva zile dupa ce mai multe grupuri evreiesti l-au criticat pe Trump din cauza unui discurs tinut, sambata, in fata unei organizatii israelo-americane. Grupurile il acuza pe presedinte ca a folosit stereotipuri antisemite.Aflat in Florida, la Israeli American Council National Summit, Trump a sugerat ca cei mai multi dintre cei prezenti sunt bogati si ca lucreaza in imobiliare si ca bogatia lor le va ghida voturile in alegerile din 2020."Multi dintre voi activeaza in imobiliare, pentru ca va cunosc foarte bine. Sunteti asasini brutali, nu oameni draguti. Dar trebuie sa ma votati, nu aveti de ales", a spus Trump. Presedintele i-a dojenit pe unii evrei americani pentru ca nu iubesc "suficient" Israelul.Si in campania din 2016, Trump a facut remarci similare in fata unui grup de evrei republicani: "Nu ma veti sustine pentru ca nu vreau banii vostri".Statele Unite au cerut o solutie in conflictul Israel-Palestina, iar Trump l-a sustinut pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, acuzat recent de coruptie. Luna trecuta, Administratia Trump a anuntat o mare schimbare in politica americana privind asezarile israeliene in Cisiordania, respingand decizia din 1978 a Departamentului de Stat care considera asezarile ca "incompatibile cu legea internationala".Citeste si Donald Trump acuza Partidul Democrat ca a devenit "anti-evrei"