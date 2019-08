Trump va sustine un discurs in fata trupelor americane in Polonia, in cadrul turneului programat in Europa

Ziare.

Oficialul polonez a mentionat ca acest discurs, care vine dupa acordul din luna iunie privind cresterea prezentei militare americane in Polonia, va fi sustinut intr-una din cele sase locatii unde sunt stationate trupele americane., unde va participa la marcarea a 80 de ani de la izbucnirea celui de-al Doilea Razboi Mondial.Cu cateva zile inainte, pe 20 august, Donald Trump il primeste la Casa Alba pe presedintele Klaus Iohannis Presedintele polonez Andrzej Duda si Donald Trump au semnat in luna iunie unDar Trump nu doreste suplimentarea trupelor americane in Europa , astfel ca el a decis ca noile trupe dislocate in Polonia sa fie transferate din randul celor deja desfasurate in alte state, cum ar fi de pilda Germania, tara pe care presedintele american o critica pentru bugetul redus alocat apararii, in timp ce lauda Polonia pentru ca a alocat apararii 2% din PIB si in special pentru disponibilitatea ei de a finanta trupele americane."Ei (polonezii n.red) s-au oferit sa ne finanteze trupele si multe alte lucruri. Asa trebuie sa se procedeze, nu prin aceste acorduri stupide cu toate celelalte tari care profita de pe urma noastra", a spus Trump vineri in fata presei la Casa Alba, intrebat despre o declaratie a ambasadorului SUA la Berlin, Richard Grenell. Acesta a spus intr-un interviu acordat agentiei DPA ca "este de-a dreptul jignitor ca, in timp ce contribuabilii americani continua sa plateasca pentru mentinerea a peste 50.000 de soldati americani in Germania, germanii isi cheltuiesc excedentul pe programe interne".Cu o zi inaintea acestei declaratii a ambasadorului Grenell, ambasadoarea SUA la Varsovia, Georgette Mosbacher, a afirmat ca "trupele americane din Germania ar fi binevenite in Polonia", tara care 'i-ar primi cu bucurie' pe teritoriul sau pe soldatii americani.