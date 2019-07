Trump vorbeste despre "stupiditatea" lui Macron

Ziare.

Presedintele Statelor Unite a condamnat vehement, vineri, decizia Frantei de a impune o taxa care vizeaza marile companii din domeniul online, avertizand ca Washingtonul va riposta la "stupiditatea" presedintelui Emmanuel Macron."Franta tocmai le-a introdus o taxa digitala marilor companii americane din domeniul tehnologiei informationale. Daca ar trebui sa colecteze cineva o astfel de taxa, ar trebui sa fie tara de origine, adica SUA. Vom anunta in scurt timp actiuni reciproce substantiale fata de stupiditatea lui Macron. Eu am spus mereu ca vinul american este mai bun decat cel frantuzesc!", a transmis Donald Trump vineri seara prin Twitter.Emmanuel Macron a promulgat o lege care prevede inpunerea unei taxe de 3% pe veniturile companiilor digitale precum Facebook sau Amazon. Noul impozit li se va aplica firmelor online care au venituri internationale anuale de cel putin 750 de milioane de euro si vanzari de peste 25 de milioane de euro in Franta pentru servicii digitale precum publicitate si vanzare de produse.