Trump vrea ca Apple sa isi transfere productia din China in SUA

Donald Trump a scris sambata, pe Twitter, ca ar trebui sa isi fabrice dispozitivele in Statele Unite si nu in China."Incepeti acum sa construiti fabrici noi. Interesant!", a scris Trump in mesajul sau.Limbajul din acest tweet este mai prietenos decat alte mesaje adresate de Trump unor companii ca Ford Motor si Amazon.com.Mesajul a fost publicat la o zi dupa ce Apple a afirmat intr-un document depus la Reprezentantul pentru Comert al SUA ca tarifele propuse de Trump pentru produse chinezesti in valoare de 200 de miliarde de dolari ar afecta ceasurile, castile wireless si alte produse ale companiei,Este pentru prima oara cand Apple ofera detalii referitoare la pagubele produse de conflictul comercial dintre Statele Unite si China.Un purtator de cuvant al Apple a refuzat sa comenteze.