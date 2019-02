Trump vrea eradicare epidemiei de HIV/SIDA in 10 ani si o lege privind interzicerea avortului tarziu

Ziare.

"Nici o forta in istorie nu a facut mai mult pentru a avansa conditia umana decat libertatea americana. In ultimii ani am inregistrat progrese remarcabile in lupta impotriva HIV si SIDA.Progresele stiintifice au facut posibil un vis care odata se afla la o distanta indepartata de noi. Bugetul meu va cere democratilor si republicanilor sa faca angajamentul necesar pentru eliminarea epidemiei HIV in Statele Unite in decurs de 10 ani. Am facut pasi incredibili, incredibili. Impreuna, vom invinge SIDA in America si in afara ei", a declarat Trump.In plus fata de finantarea pentru combaterea SIDA, Trump solicita suplimentar 500 milioane dolari pentru combaterea cancerului la copii in urmatorii zece ani.Trump se indreapta apoi spre problemele culturale si solicita Congresului sa "transmita legislatia pentru a interzice avortul tarziu al copiilor care pot simti durerea in pantecele mamei".Citeste si Trump, discurs despre Starea natiunii: A facut apel la unitate, dar a anuntat ca "Nu este nimeni in lume care sa poata concura cu SUA"