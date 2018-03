Trump vrea sa anunte taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China

Ziare.

Masurile vor fi anuntate vineri, dar nu vor include restrictii privind investitiile chineze in SUA si nici vize pentru studenti.Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri comerciale, va invoca Sectiunea 301 a Legii comerciale din 1974 pentru a dispune masurile contra Chinei.Doua surse din cadrul Administratiei de la Washington au declarat ca valoarea totala a taxelor vamale impuse Chinei va fi de aproximativ 50 de miliarde de dolari pe an. Administratia Donald Trump denunta presupuse furturi intelectuale comise de Beijing si vrea reducerea deficitului comercial in relatia cu China.Presedintele SUA, Donald Trump, si-a atras deja critici pentru ca a dispus taxe vamale la toate importurile de otel si aluminiu , ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile."Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va fabrica de otel in America si veti beneficia si de reduceri de taxe", a declarat Trump in urma cu doua saptamani. Australia a fost insa scutita de noile taxe la importuri.