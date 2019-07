Trump vrea sa interzica Turciei sa mai cumpere avioane F-35, daca nu renunta la cele luate de la rusi

Trump nu vrea sa il sanctioneze pe Erdogan

Trump da vina pe Obama

Trump nu a facut insa nicio referire la impunerea unor sanctiuni, ingrijorand astfel membri ai Congresului, atat republicani, cat si democrati, informeaza CNN."Pentru ca au un sistem de rachete produs in Rusia, le-am interzis sa cumpere peste 100 de avioane. As crede ca Lockheed (firma care produce avioanele F-35) nu este multumita. Este vorba de multe locuri de munca. Eu sincer am avut mereu o relatie foarte buna" cu Erdogan, a afirmat Trump."Ei sunt intr-o situatie foarte dificila si este o situatie grea si cea in care am fost pusi noi, Statele Unite. Lucram la aceasta problema, vom vedea ce se va intampla. Dar nu este corect. Pentru ca a cumparat o racheta rusa, nu avem voie sa ii vindem avioane care valoreaza miliarde de dolari. Nu este o situatie corecta", a adaugat Trump.Congresul american a adoptat o serie de rezolutii prin care indeamna Executivul sa impuna sanctiuni Turciei, in cazul in care nu renunta la rachetele ruse.Astfel, analistii si fosti oficiali sunt ingrijorati de lipsa unor sanctiuni."Presedintele este in mod evident cauza amanarii. Nu doreste sa impuna sanctiuni. In primul rand pentru ca are o afinitate pentru Erdogan", a declarat John Hanah, un consilier la Fundatia pentru Aparare si Democratie.In culise, conform CNN, mai multi oficiali ai administratiei, printre care si secretarul de Stat Mike Pompeo si consilierul pe securitate nationala John Bolton, au pus presiune pentru a se impune sanctiuni, insa Trump doreste sa mentina o relatie buna cu Erdogan, a informat o sursa familiara cu dezbaterile interne din Departamentul de Stat si Consiliul National de Securitate.De asemenea, mai multi membri republicani ai Congresului i-ar fi telefonat lui Trump pentru a-i solicita sa impuna sanctiuni Turciei.Washingtonul considera ca exista un risc ca sistemul rus de aparare antiaeriana S-400 sa permita Rusiei sa afle secretele tehnologice ale noului sau avion de lupta invizibil pe radar de tip F-35, cu care Turcia vrea sa se doteze.Trump a afirmat ca predecesorul sau democrat Barack Obama este vinovat de situatia actuala:"Administratia Obama nu voia sa le vanda rachete de tip Patriot (...) . Asta a durat foarte mult timp", a apreciat el, adaugand ca, atunci cand Casa Alba s-a razgandit, "Turcia a semnat deja cu Rusia si a platit multi bani".Mark Esper, nominalizat de Trump pentru postul de secretar al Apararii, a declarat marti ca "Turcia a fost un aliat vechi si capabil al NATO, insa decizia lor de a cumpara sistemul S-400 este gresita si dezamagitoare".