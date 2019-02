Trump vrea sa schimbe traditia sarbatorii nationale: Un discurs al presedintelui vostru favorit, eu!

Ziare.

"Aceasta se va chema 'Un salut pentru America'", a anuntat el pe Twitter, relateaza AFP."Focuri mari de artificii, divertisment si un discurs al presedintelui vostru favorit, eu!", a anuntat Trump.In fiecare an, zeci de mii de persoane se aduna intr-o atmosfera relaxata pe imensa peluza din National Mall, in centrul Washingtonului, pentru a asista la un foc de artificii.Insa, in mod obisnuit, presedintele nu sustine un discurs.Casa Alba se situeaza foarte aproape de National Mall.Data de 4 iulie marcheaza declaratia americana de independenta din 1776.Donald Trump a postat pe Twitter ca evenimentul pe care vrea sa il organizeze va avea loc la Memorialul Abraham Lincoln, construit in onoarea celui de-al 16-lea presedinte al SUA si unul din locurile unde multimile asista la focul de artificii in fiecare an.Monumentul, cu scarile sale mari care se ridica deasupra unul urias platou rectangular, gazduieste de obicei discursuri sau concerte, cum se intampla in timpul investirii prezidentiale. Exact de pe treptele acestui memorial Martin Luther King a sustinut la 28 august 1963 celebrul sau discurs "I have a dream", in fata a 250.000 de persoane.Donald Trump sustinea ideea unei defilari militare la Washington la 4 iulie sau la 11 noiembrie, pe modelul Zilei Nationale a Frantei, marcata la 14 iulie pe Champs Elysees, insa el a renuntat in august dupa o polemica privind costurile si dupa rezistenta autoritatilor municipale.