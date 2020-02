Trump vrea sa taie cu 21% ajutoarele externe si programele de asistenta sociala, in bugetul pe 2021

Ziare.

com

Bugetul va include o majorare a fondurilor pentru contracararea riscurilor economice provenite din China si Rusia, dar si atragerea de fonduri prin tintirea unor economii de 2.000 de miliarde de dolari la nivelul programelor de cheltuieli obligatorii ale SUA, transmite Reuters.Republicanul Trump a incercat si anul trecut sa reduca ajutoarele externe, dar a intampinat o opozitie puternica din partea Congresului si nu a reusit sa isi impuna planul.Cel mai recent proiect de buget al administratiei de la Casa Alba nu va fi aprobat probabil de Camera Democratilor, care este controlata de democrati, in special intr-un an electoral.Bugetul prevede majorarea cheltuielilor militare cu 0,3%, la 740,5 miliarde de dolari, pentru anul fiscal care va debuta pe 1 octombrie, si include fonduri mai mari pentru aparare si veterani, au spus oficiali ai administratiei.Casa Alba propune reducerea cheltuielilor cu 4.400 de miliarde de dolari pe parcursul a 10 ani. Masurile ar include reducerea cheltuielilor cu 130 de miliarde de dolari prin schimbari aduse preturilor medicamentelor cu prescriptie din cadrul Medicare, 292 de miliarde de dolari din reducerea programelor de asistenta sociala, cum ar fi bonurile de masa, si 70 de miliarde de dolari din inasprirea conditiilor pentru beneficiile federale destinate persoanelor cu dizabilitati.Propunerea lui Trump referitoare la ajutoarele externe este in valoare de 44,1 miliarde de dolari, comparativ cu 55,7 miliarde de dolari in anul fiscal 2020, a spus un oficial al administratiei.Ajutorul pentru Ucraina ar ramane la nivelul din 2020, potrivit noii propuneri. Trump a fost achitat saptamana trecuta pentru acuzatiile ca a blocat ajutorul destinat Ucrainei pentru a presa Kievul sa il investigheze pe rivalul sau politic Joe Biden.Totodata, Trump va solicita o majorare a finantarii International Development Finance Corporation (DFC) de la 150 de milioane de dolari la 700 de milioane de dolari.