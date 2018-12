Turcia sustine ca Trump i-a spus lui Erdogan ca SUA pregatesc extradarea lui Gulen, dar Casa Alba neaga

Ziare.

com

"In Argentina, Trump i-a spus lui Erdogan ca lucreaza la extradarea lui Gulen si a altor persoane", a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, referindu-se la summitul G20 din Argentina, unde cei doi presedinti au avut o intrevedere, in urma cu doua saptamani.Pe de alta parte, un oficial de la Casa Alba a spus, luni, ca "in timpul intalnirii cu presedintele Erdogan la G20, presedintele (Donald Trump) nu s-a angajat sa-l extradeze pe Fethullah Gulen".Fethullah Gulen, un cleric musulman acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa esuata de lovitura de stat din Turcia din iulie 2016, traieste in autoexil in statul american Pennsylvania.Fost aliat al lui Recep Tayyip Erdogan si lider al Miscarii Gulen (Hizmet), clericul a negat orice implicare in complotul esuat si il acuza pe Erdogan ca incearca sa acapareze si mai multa putere.In urma tentativei de lovitura de stat din luna iulie 2016, autoritatile turce au arestat peste 50.000 de persoane, iar 140.000 de functionari publici si militari au fost suspendati din functii ori demisi. Persoanele vizate de anchete sunt suspectate ca ar avea legatura cu Fethullah Gulen.