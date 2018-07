Tweet-urile lui Trump sunt examinate de procurorul Mueller

Ziare.

com

Echipa lui Robert Mueller incearca sa stabileasca daca aceste mesaje postate pe reteaua de socializare - multe si adesea colerice - pot constitui o obstructionare a Justitiei, scrie New York Times, care citeaza surse "informate cu privire la acest caz".Robert Mueller este interesat de tweet-urile locatarului Casei Albe vizandu-l pe secretarul Justitiei, Jeff Sessions, si pe succesorul lui Mueller la conducerea politiei federale (FBI), James Comey, pe care Trump l-a destituit in mai 2017.Miliardarul republican obisnuieste sa denigreze pe reteaua sa de socializare preferata ancheta rusa, pe care o catalogheaza drept "cea mai rea vanatoare de vrajitoare din istoria americana".Tot pe Twitter, Trump l-a catalogat pe James Comey drept "vascos" si "nebun".El i-a reprosat in mai multe randuri secretarului sau al Justitiei Jeff Sessions ca s-a recuzat in aceasta ancheta.Ancheta lui Mueller incearca sa stabileasca daca demiterea lui James Comey, care ancheta cu privire la amestecul rus in alegerile americane, tine de o obstructionare a justitiei.Mueller a fost nominalizat dupa destituirea lui Comey cu scopul sa faca lumina in ancheta rusa.