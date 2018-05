UE cere exceptarea permanenta de la taxele vamale: Trump genereaza incertitudine, nu negociem sub amenintari

Ziare.

Presedintele Donald Trump a invocat prevederile unei legi comerciale din anul 1962 pentru a impune taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, pentru protejarea producatorilor americani. Casa Alba a anuntat luni prelungirea pana la 1 iunie a exceptiilor temporare de la aceste taxe in relatia cu Uniunea Europeana, Canada si Mexicul. Au fost semnate acorduri permanente de exceptare cu Argentina, Australia si Brazilia."Comisia Europeana a luat act de hotararea Statelor Unite de a prelungi exceptarea de la taxele la importurile de otel si aluminiu pentru o perioada scurta, pana la 1 iunie 2018", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei."Decizia SUA prelungeste incertitudinea pietelor, situatie care afecteaza deja procesul decizional in mediile de afaceri. Uniunea Europeana trebuie sa fie exceptata permanent si total de la aceste masuri, intrucat nu pot fi justificate prin ratiuni de securitate nationala", atrage atentia Comisia Europeana."Volumul excesiv in sectoarele otelului si aluminiului nu provine din Uniunea Europeana. Dimpotriva, UE a initiat contacte, in ultimele luni, la toate nivelurile posibile, cu SUA si alti parteneri, pentru a gasi o solutie la aceasta problema", subliniaza Executivul UE."De asemenea, UE a semnalat in mod consistent intentia de a discuta despre actualele probleme de acces pe piete de interes pentru ambele parti, dar a transmis foarte clar si ca, in calitatea de partener si prieten de mult timp al SUA, nu va negocia sub amenintari. Orice viitor program transatlantic de cooperare trebuie sa fie echilibrat si reciproc benefic", insista Comisia Europeana.