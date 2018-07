Un agent Secret Service a murit, dupa ce a fost cu Trump pe terenul de golf

Ziare.

com

Agentul, un barbat cu 19 ani de experienta in serviciu, se afla in Scotia in contingentul de paza a presedintelui cand s-a imbolnavit, relateaza Press Association.El a beneficiat de "ingrijiri de urgenta" din partea medicilor din Scotia, dar a murit marti dimineata, inconjurat de membri ai familiei sale.Serviciul Secret al SUA a confirmat decesul "cu mare tristete si regret" intr-un comunicat si l-a descris pe barbat drept "un profesionist dedicat de cel mai inalt ordin"."Serviciul Secret multumeste personalului medical din Scotia, pe langa membrii unitatii medicale a Casei Albe si politiei scotiene, care au oferit o ingrijire exceptionala si sprijin pentru un membru al familiei noastre", a mai mentionat institutia.Numele barbatului nu a fost facut pubic, pentru a da familiei timpul necesar pentru a-i anunta pe ceilalti.Presedintele Trump a plecat duminica de la Turnberry, decoland de pe aeroportul Prestwick spre Helsinki, Finlanda, unde a avut luni convorbiri cu presedintele rus Vladimir Putin