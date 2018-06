Un ambasador american demisioneaza din cauza declaratiilor facute de Trump la adresa Europei

Ziare.

Melville a dezvaluit, intr-o postare pe Facebook, ca declaratiile facute de Trump l-au determinat sa demisioneze, potrivit revistei Foreign Policy si BBC."Faptul ca presedintele (american Donald Trump) spune ca UE 'a fost infiintata sa traga foloase de pe urma Statelor Unite, sa ne atace pusculita' sau ca 'NATO e mai nefasta ca NAFTA' nu este doar fals factual, dar imi demonstreaza ca este timpul sa plec", a scris Melville in postarea sa privata pe Facebook, la care Foreign Policy a avut acces.Melville este un diplomat de cariera si a ocupat postul de ambasador in Estonia in 2015, in urma unei nominalizari din partea fostului presedinte democrat Barack Obama.El a ocupat anterior posturi diplomatice de rang inalt in mai multe tari europene si vorbeste rusa, germana si franceza, potrivit biografiei sale de pe site-ul Departamentului de Stat."Ambasadorul Statelor Unite in Estonia Jim Melville a anuntat astazi (vineri) ca intentioneaza sa se retraga din serviciul strain incepand din 29 iulie, dupa 33 de ani de serviciu public", a confirmat vineri un purtator de cuvant al Departamentului de Stat.Trump a criticat aliati din NATO vineri, in timpul unui zbor de la Washington catre clubul sau privat de golf din New Jersey.El le-a declarat unor jurnalisti, la bordul Air Force One, ca tari ca Germania, Franta si Spania este necesar sa-si creasca contributiile financiare la blocul militar."Nu este corect ceea ce au facut ei Statelor Unite", a apreciat el. "Statele Unite platesc disproportionat mult mai mult decat oricine altcineva".Locatarul casei Albe a facut aceste declaratii cu mai putin deAmbasadorul american in Panama John Feeley a demisionat in ianuarie, afirmand ca nu nu mai este in masura sa lucreze in administratia Trump.Elizabeth Shackelford a demisionat, o luna mai devreme, din post, de la Nairobi, unde a lucrat la misiunea americana in Somalia. In scrisoarea in care si-a anuntat demisia secretarului de Stat Rex Tillerson, ea a subliniat ca demisioneaza din cauza ca Statele Unite au abandonat drepturile omului ca o prioritate, potrivit Foreign Policy.