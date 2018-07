Un avion usor a fost incerceptat deasupra complexului hotelier in care Donald Trump juca golf

Ziare.

Incidentul de securitate a avut loc sambata, dar a fost anuntat luni de Presedintia Statelor Unite. Un avion usor a intrat in mod neautorizat in zona restrictionata situata in jurul complexului hotelier Bedminster din New Jersey, unde Donald Trump isi petrecea sfarsitul de saptamana.Fortele Aeriene americane au trimis un avion de vanatoare F-16 pentru interceptarea aeronavei suspecte."Pilotul avionului usor zbura fara aprobare si nu comunica in mod corespunzator", a transmis Comandamentul aerospatial nord-american (NORAD)."Avionul F-16 a escortat aeronava suspecta", a precizat Casa Alba. Avionul privat a aterizat fara incidente in Pittstown (New Jersey), iar pilotul a fost audiat.Intr-un alt incident, raportat pe 14 iulie, un activist al organizatiei ecologice Greenpeace a survolat cu o parapanta motorizata complexul hotelier din Turnberry (Scotia) in care era cazat Donald Trump. Protestatarul avea o pancarta pe care scria "Trump, cu mult sub standarde", o contestare a politicilor Washingtonului in materie de imigratie si mediu.