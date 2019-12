Un barbat a sarit zidul "pe care nu te poti catara" al lui Trump cu ajutorul unei banale scari (Video)

This is the newly replaced wall along the US/MEXICO border. #TheWall pic.twitter.com/MIrD3HhVsE - J. Omar Ornelas (@fotornelas) 4 decembrie 2019

Imaginile au devenit virale pe Twitter, la o luna dupa ce autoritatile vamale au confirmat ca oamenii taie zidul lui Trump cu fierastraul , desi liderul de la Casa Alba asigurase ca bariera este impenetrabila si imposibil de sarit, relateaza Huffington Post In octombrie, mai multi pasionati de catarari i-au demonstrat presedintelui contrariul, escaladand o replica a zidului.Clipul postat de jurnalistul J. Omar Ornelas demonstreaza ca si zidul adevarat poate fi sarit. In imagini putem vedea cum doi barbati, asistati de un al treilea, se catara pe partea mexicana a constructiei cu ajutorul unei scari din franghie, iar unul dintre ei chiar coboara pe partea cealalta, pe teritoriul SUA.Politistii de frontiera americani au anuntat ulterior ca barbatul care a trecut frontiera a fost arestat, ceea ce demonstreaza ca sistemul a "functionat". Potrivit autoritatilor vamale, senzorii cu care este prevazut zidul au detectat imediat trecerea ilegala.Huffington Post remarca insa ca senzorii nu sunt de mare folos in zonele in care agentilor le-ar lua cateva ore sa ajunga, cum se intampla pe mai multe sectiuni ale zidului.C.S.