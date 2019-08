Un candidat republican anti-Trump denunta rasismul presedintelui: Are sange pe maini dupa atacul din El Paso

Ziare.

Are intentia sa ii ajute pe angajatii prost platiti, sa apere mediul si sa ii uneasca pe americani, dar Bill Weld, in varsta de 74 de ani, fost guvernator de Massachusetts, este poate candidatul cu cele mai putine sanse sa se prezinte la scrutinul prezidential, avand in vedere impozanta masinarie electorala a lui Donald Trump, care are deja sustinerea totala in cadrul Partidului Republican.In marja unui miting electoral cu ocazia unui targ desfasurat in localitatea Des Moines din statul Iowa, Weld a lansat un avertisment dur partidului din care face parte, transmite AFP."Daca Partidul Republican nu respinge direct tiradele sale rasiste la Washington, risca o infrangere masiva in 2020", a declarat el in fata presei. Presedintele, a adaugat Weld, are sange pe maini dupa atacul armat din El Paso , Texas, soldat cu 22 de morti la sfarsitul saptamanii trecute, deoarece manifestul rasist al autorului "pare inspirat direct din discursurile lui Trump"."Asadar da, consider ca are o legatura expresa cu uciderea in masa din El Paso dar si, intr-un sens mai larg, cu atmosfera care determina toate aceste ucideri", a adaugat el.Donald Trump si consilierii sai au decis sa divizeze tara in toate modurile posibile insufland americanilor manie si ura. "Este o directie contrara celei pe care vrem sa o urmam", a proclamat aspirantul la functia de presedinte al SUA.Bill Weld, apropiat de libertarieni - se opune hotarat oricarei forme de interventie a statului federal -, a sustinut puncte de vedere incredibil de progresiste."Bogatii sunt prea bogati, saracii sunt prea saraci, iar aceasta nu este bine pentru coeziunea sociala", a afirmat el.El a luat in deradere pozitia lui Trump pe subiectul schimbarilor climatice, pe care le-a calificat drept o "farsa", si s-a revoltat impotriva lipsei de umanitate a presedintelui american in privinta imigrantilor.In timpul mitingului electoral in fata catorva zeci de participanti, Bill Weld l-a numit pe Trump un fals republican "deoarece nu sustine rigurozitatea bugetara".Weld are insa sanse slabe sa obtina nominalizarea din partea partidului pentru scrutinul prezidential. Conform unui sondaj realizat in marja targului din Des Moines, unde au participat si aproximativ douazeci de candidati democrati, Trump ar urma sa beneficieze de sprijinul a 97% din intentiile de vot ale republicanilor.