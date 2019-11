Un consilier al lui Trump a incercat sa secretizeze conversatia cu presedintele ucrainean

Ziare.

Timothy Morrison, un specialist de la Casa Alba in probleme Ucrainei, a declarat Congresului ca a realizat imediat caracterul extrem de sensibil al apelului telefonic intre Donald Trump si presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski , la 25 iulie.In acest apel, al carui transcript a fost in cele din urma publicat de Casa Alba la sfarsitul lui septembrie, Donald Trump i-a cerut omologului sau sa ancheteze asupra democratului Joe Biden , bine plasat pentru a-l infrunta la prezidentialele din 2020.Conversatia se afla in centrul procedurii de destituire declansate de democrati, care il acuza de omul de afaceri republican ca a abuzat de prerogativele sale prezidentiale."Am recomandat (...) sa se restranga accesul" la transcrierea exacta a conversatiei, a declarat Timothy Morrison. El a adaugat insa ca nu a detectat nimic in neregula in aceasta discutie telefonica.Apelul a fost facut public in septembrie dupa interventia unui avertizor de integritate.Marturia lui Timothy Morrison "arata ca apelul telefonic al presedintelui Trump la 25 iulie cu presedintele ucrainean Zelenski a declansat imediat semne de alarma peste tot in Casa Alba", a afirmat intr-un comunicat congresmanul democrat Adam Schiff care conduce ancheta impotriva lui Donald Trump.