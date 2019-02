Un copil pe nume Trump e noul erou al Internetului: Invitat la discursul lui Trump, a dormit bustean (Foto&Video)

JOSHUA TRUMP RULES pic.twitter.com/Opc88adMfB - Josh Weinberg (@josh_weinberg) February 6, 2019

All of us were Joshua Trump Midway through President (no relation) Trump's State of the Union. pic.twitter.com/62Cq07a639 - Jeffrey Evan Gold (@jeffgoldesq) February 6, 2019

Joshua Trump is the only good Trump. pic.twitter.com/AZXatGpHkl - Joe Kassabian (@jkass99) February 6, 2019

Joshua Trump, welcome to the resistance pic.twitter.com/kOJltEMykV - M (@DJDOGPIC) February 6, 2019

El a fost invitat la eveniment de Melania Trump, intrucat elevul a fost hartuit luni de zile la scoala din cauza numelui sau de familie, desi nu are nicio legatura cu familia prezidentiala.Baiatul are 11 ani si este din Wilmington, statul Delaware. Copiii de la scoala l-au batjocorit luni de zile din cauza numelui de familie, iar parintii lui l-au si retras de la scoala din aceasta cauza.Insa tanarul Joshua, care la eveniment a purtat o camasa alba si o cravata neagra si a fost asezat chiar langa Melania, nu a rezistat discursului liderului de la Casa Alba si a adormit. Astfel, el s-a trezit erou, internautii proclamandu-l simbolul "rezistentei" fata de Donald Trump."Joshua este un copil dragut care doarme in timpul unui discurs foarte lung si foarte plictisitor. Este el cea mai buna persoana care sa poarte numele de familie Trump? Foarte probabil", a scris pe Twitter scriitoarea americana Molly Jong-Fast.Iata cateva imagini cu el: