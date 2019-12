Un democrat adversar al punerii sub acuzare a trecut la republicani. Trump jubileaza

Ziare.

com

"Jeff se va alatura Partidului Republican (...) Este o veste mare!", a declarat zambitor presedintele Statelor Unite, aflat in Biroul Oval, noteaza AFP."Suntem foarte bucurosi sa il avem pe Jeff impreuna cu noi", a adaugat el.Asezat alaturi de presedinte, congresmanul democrat l-a asigurat pe fostul om de afaceri de sprijinul sau neclintit."Cred ca pur si simplu este mai potrivit pentru mine", a declarat Jeff Van Drew vorbind despre schimbarea de partid."Aveti sprijinul meu vesnic", a adaugat el, adresandu-i-se liderului de la Casa Alba.In varsta de 66 de ani, Jeff Van Drew a fost ales in Camera Reprezentantilor in 2018 intr-un district reprezentat din 1995 de un republican. Donald Trump a devenit, miercuri, al treilea presedinte din istoria SUA pus sub acuzare in Congres . Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, s-a pronuntat in favoarea 'impeachment-ului' miliardarului republican de 73 de ani pentru "abuz de putere" si "obstructionarea Congresului".Este sarcina Senatului acum sa il judece pe Trump, fara indoiala in ianuarie. Insa republicanii, care controleaza camera superioara a Congresului, au intentia ferma de a-l achita pe presedintele lor.