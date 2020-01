Un deputat iranian ofera o recompensa de 3 milioane de dolari pentru uciderea lui Trump

Ziare.

"Din partea populatiei din provincia Kerman, vom plati o recompensa de 3 milioane de dolari cash oricui il va ucide pe Trump", le-a spus colegilor din parlament deputatul Ahmad Hamzeh, a relatat agentia semioficiala ISNA.Acesta nu a precizat daca este vorba de o decizie luata de conducatorii religiosi ai Iranului de a-l ameninta pe presedintele american, noteaza Reuters.Kerman este orasul natal al lui Qassem Soleimani, liderul Fortei Al-Qods, insarcinata cu operatiunile externe ale Gardienilor Revolutiei, si arhitectul strategiei Iranului in Orientul Mijlociu. Soleimani a fost ucis intr-un raid american cu drona la 3 ianuarie, in Irak.Ahmad Hamzeh a mai afirmat in parlament ca, daca tara sa ar dispune de arme nucleare, ar fi "mai bine protejata de amenintari"."Ar trebui sa ne punem pe agenda producerea de rachete cu raza lunga de actiune capabile sa transporte focoase neconventionale. Este dreptul nostru firesc", a adaugat deputatul iranian.