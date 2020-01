Un director de la Facebook explica de ce platforma ar putea fi responsabila de realegerea lui Trump

Ziare.

In memo, vicepresedintele Facebook Andrew Bosworth a scris ca utilizarea de catre Trump a instrumentelor de publicitate ale platformei a dus la castigarea alegerilor prezidentiale. El a adaugat ca platforma de publicitate politica a companiei "ar putea foarte bine sa duca la acelasi rezultat" in acest an, relateaza CNN."Ca liberal dedicat, vreau cu disperare sa ma folosesc de orice mijloc pe care il am la dispozitie pentru a evita acelasi rezultat", a scris Bosworth in memo.Acesta si-a prezentat insa obiectiile fata de orice tentativa teoretica de interventie."Oricat ar fi de tentant de a folosi instrumentele pe care le avem la dispozitie pentru a schimba rezultatul, sunt sigur ca nu trebuie sa facem niciodata acest lucru, pentru ca am deveni ceea ce ne temem", a aratat Bosworth.New York Times a scris, marti, prima oara despre acest memo. La scurt timp, Bosworth a publicat memo-ul pe pagina sa publica de Facebook, precizand ca "nu a fost scris pentru public".Bosworth, un om de incredere al directorului general Mark Zuckerberg, s-a folosit de memo pentru a respinge existenta bulelor de filtrare, a explica de ce Facebook este mai mult ca zaharul decat nicotina ("este benefic prin moderatie") si a oferi analiza sa privind impactul real al platformei asupra alegerilor din 2016."A fost Facebook responsabila de alegerea lui Donald Trump? Cred ca raspunsul este da, dar nu din motivele la care s-ar gandi cineva. Nu a fost ales datorita Rusiei, a dezinformarii sau datorita Cambridge Analytica. A fost ales pentru ca a condus cea mai buna campanie de publicitate digitala pe care am vazut-o. Punct", a spus el.Bosworth crede ca Trump si Brad Parscale, directorul digital pentru campania din 2016 a lui Trump, care este acum director si pentru campania din 2020, au facut "o treaba incredibila"."Nu au facut dezinformari sau farse. Nu au facut microtargeting si nu au afirmat lucruri diferite pentru oameni diferiti. S-au folosit de instrumentele pe care le avem pentru a arata lucrul potrivit pentru fiecare persoana", a scris directorul.El a avut cuvinte aspre pentru firma britanica de analiza a datelor aflata in centrul celui mai mare scandal in care a fost implicata Facebook. Bosworth a descris Cambridge Analytica ca fiind "un noneveniment" si i-a descris pe cei aflati in spatele companiei de consultanta drept "agenti de vanzari alunecosi ca un sarpe"."Cand Trump a castigat, Cambridge Analytica a incercat sa isi asume meritul. M-am bucurat atunci cand directorul de campanie al lui Trump, Brad Parscale, i-a criticat pentru acest fapt", a mai scris Bosworth.Fata de celelalte efecte ale Facebook asupra societatii, Bosworth a recunoscut ca polarizarea politica este o problema care trebuie rezolvata de companie. El a sugerat, totusi, ca algoritmii pentru continut ai Facebook functioneaza asa cum au fost proiectati, oferind utilizatorilor exact ceea ce doresc."Ce ma astept sa afle oamenii este ca algoritmii expun dorintele omenirii, mai bune sau mai rele", a aratat Bosworth.El a mers pana acolo incat sa puna la indoiala ca atunci cand vezi continut din partea oamenilor cu care esti in dezacord te poate face sa iti schimbi convingerile. De fapt, el a argumentat ca acest lucru ar putea doar sa intareasca convingerile existente.Bosworth a cerut totodata colegilor sai sa nu respinga feedback-ul, in special in problemele expuse de media."Cred ca majoritatea criticilor care au aparut sunt corecte si reprezinta domenii reale pentru noi in care putem sa servim mai bine comunitatea. Expunerea defectelor noastre nu imi face placere, dar consider ca este mult mai bine decat alternativa de a le ignora", a mai scris Bosworth.