Un esec prezentat ca o mare victorie. De ce a ratat Trump intalnirea cu Kim Jong Un

Kim Jong Un, dictatorul cu o putere mai mica decat a banuit Donald Trump

Frica de o lovitura de stat l-a determinat pe dictatorul coreean sa se gandeasca de doua ori inainte de intalnirea cu liderul american

Razbunarea Chinei, o cauza a esecului diplomatic al Casei Albe

"Domnul Trump a spus ulterior ca intalnirea, programata pentru 12 iunie in Singapore, ar putea sa aiba loc, iar Coreea de Nord a emis un raspuns izbitor de conciliant, spunand ca spera ca domnul Trump va reconsidera propunerea de intalnire", scrie cotidianul New York Times. Problema e ca, din start, aceasta intalnire a fost problematica, iar esecul intalnirii i se datoreaza lui Donald Trump, care a vrut sa foloseasca negocierea cu Kim Jong Un ca pe o modalitate de a poza in salvatorul omenirii, iar popularitatea lui sa creasca."In centrul politicii externe a presedintelui Trump exista convingerea ca el isi poate folosi carisma personala pentru a-si croi drum spre pacea mondiala. Colapsul de joi al summitului planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong Un arata limitele acestei abordari de catre Trump", se explica intr-o analiza realizata de cotidianul Washington Post. Amenintarile cu interventia militara asupra Coreei de Nord si comparatia cu destinul Libiei, facuta de vicepresedintele Mike Pence, au transformat situatia din Peninsula Coreea dintr-una care se indrepta spre detensionare in intoarcerea rapida la o atmosfera de conflict.Coreea de Nord este o dictatura instabila, iar Kim Jong Un este un lider aflat sub amenintarea de a fi inlaturat oricand de la putere de structurile militare care se opun pasilor facuti pe calea dezarmarii.Programul nuclear este politica de stat in Coreea de Nord. Supravietuirea privilegiilor elitei politice, chiar si viata unor lideri militari depinde de continuarea acestui program, iar Kim Jong Un se confrunta cu o opozitie crunta fata de o inghetare a acestui program. Nefiind un stat democratic, aceasta opozitie nu se exprima public, dar in culise exista informatii ca tensiunea e extrem de mare.O cauza a anularii intalnirii a fost aceea ca dictatorul coreean se teme sa plece din Phenian spre Singapore de frica unui complot, o lovitura de stat militara care l-ar inlatura de la putere in timp ce el s-ar afla la "intalnirea istorica"."Kim este aparent ingrijorat de faptul ca o calatorie spre Singapore poate lasa guvernul sau vulnerabil la o lovitura de stat militara sau ca alti actori ostili ar putea incerca sa-l inlature", scrie publicatia Business Insider Actiunea lui Donald Trump, credinta ca o discutie fata in fata cu Kim Jong Un ar rezolva o problema a umanitatii arata si multa superficialitate din partea actualei administratii de la Casa Alba. Exista mai multe opinii ale expertilor ca presedintele american nu a inteles cu adevarat sistemul politic din Coreea de Nord, vazandu-l pe Kim Jong Un ca pe un lider mult mai puternic decat este in realitate, extragandu-l din contextul politic local.Pe de alta parte, Donald Trump a pierdut din vedere diplomatia chineza. Xi Jinping, liderul pe viata a Partidului Comunist Chinez, nu a acceptat ca procesul de pace din Peninsula sa fie condus de americani si, exista indicii ca si-a folosit influenta pentru a bloca intalnirea. Trump, dupa luni de zile de campanie in care i-a aratat cu degetul pe chinezi si avand ca obiectiv politic sa renegocieze sistemul de intelegeri comerciale cu China, a primit un raspuns diplomatic dur de la Beijing: Kim Jong Un nu mai e disponibil pentru intalnirea cu americanii."In ultimele doua luni, Kim a facut trei calatorii in afara tarii sale - doua in China si una peste granita in Coreea de Sud - pentru prima data de la preluarea puterii in 2011", scrie Wasington Post. In acest moment, in afara unei incercari de a transforma un esec diplomatic intr-un succes de imagine pe plan intern, Donald Trump nu are solutii in ce priveste stoparea programului nuclear coreean.