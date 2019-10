Un fost director al CIA se indoieste de "stabilitatea" SUA sub Trump: Principiile democratice sunt pe cale de a se eroda

Ziare.

com

Brennan, care a fost sef al CIA in timpul lui Barack Obama , a avertizat intr-un interviu la postul de televiziune NBC ca "principiile democratice pe care este fondata tara sunt pe cale de a se eroda", informeaza AFP.Intrebat despre modul in care CIA ar putea evalua stabilitatea administratiei, el a afirmat ca ""."Cred ca(...) o are in mainile sale", a adaugat el.Acuzandu-i pe republicani ca sunt "maleabili", Brennan a mai spus ca, "data fiind polarizarea tarii, exista o mare instabilitate politica ce consuma guvernul in acest moment"."Prin urmare, da, cred ca exista un adevarat semn de intrebare privind stabilitatea", a afirmat el.Aceste afirmatii survin in contextul in care Trump este amenintat de o procedura de destituire pentru ca i-ar fi cerut presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski , in timpul unei discutii telefonice la 25 iulie, sa il ajute sa adune informatii compromitatoare despre democratul Joe Biden , posibilul sau rival de la alegerile din 2020.