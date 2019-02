Un fost director FBI confirma ca s-a discutat despre inlaturarea lui Trump de la Casa Alba

Ziare.

com

McCabe, care a fost demis din FBI in urma cu aproape un an , a afirmat ca s-a discutat despre demersuri de recrutare a unor membri ai Cabinetului pentru invocarea amendamentului al 25-lea al Constitutiei americane in scopul inlaturarii lui Trump, dupa ce acesta l-a destituit pe James Comey, directorul FBI , in mai 2017, transmite DPA.Andrew McCabe a facut aceste declaratii in cadrul unui interviu ce va fi difuzat duminica la CBS si din care reteaua de televiziune a prezentat un fragment.Potrivit lui McCabe, responsabili de rang inalt din Departamentul Justitiei au facut supozitii despre care dintre membrii Cabinetului ar putea fi de acord cu aceasta idee.Amendamentul al 25-lea prevede ca vicepresedintele SUA devine presedinte interimar daca el si o majoritate a Cabinetului il declara pe presedinte "incapabil sa-si indeplineasca prerogativele si responsabilitatile mandatului".Donald Trump a reactionat la afirmatiile lui McCabe numindu-l pe acesta "o rusine". Presedintele a scris despre McCabe pe Twitter ca "pretinde a fi 'un biet ingeras', cand de fapt a fost o parte importanta a Scandalului Hillary Corupta si a Farsei despre Rusia - o marioneta pentru James Comey".Trump a declarat in repetate randuri ca persoane din interiorul FBI au fost partinitoare politic impotriva sa si au favorizat-o pe candidata democrata Hillary Clinton in alegerile din 2016.Dupa demiterea lui James Comey, Departamentul Justitiei l-a numit pe procurorul special Robert Mueller pentru a conduce o ancheta cu privire la implicarea Rusiei in alegerile din 2016 si la orice potentiala complicitate a acesteia cu echipa de campanie a lui Trump.Andrew McCabe se afla intr-o campanie de promovare a unei carti despre modul in care FBI protejeaza tara in epoca terorismului si a presedintelui Trump.