Trump se pregateste de atac: Un grup naval condus de portavionul USS Harry S. Truman se indreapta spre Marea Mediterana

6.500 de marinari fac parte din acest convoi, anunta Military.com Portavionul USS Harry S. Truman este insotit de crucisatorul USS Normandy si distrugatoarele USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman si USS Farragut.Informatia a fost facuta publica in conditiile in care presedintele american, Donald Trump, pare pregatit sa atace Siria . Seful de la Casa Alba a transmis, pe Twitter, ca rachetele americane sunt pregatite de atac. El le-a cerut militarilor rusi sa paraseasca zona si sa nu se mai asocieze cu un "animal asasin", referindu-se la Bashar-al-Assad."Rusia a promis ca va dobori toate rachetele trase in directia Siriei. Pregateste-te Rusiak, pentru ca ele vor veni, dragute, noi si "inteligente!" Nu ar trebui sa fii partenera cu unanimal ucigascare-si omoara oamenii cu gaze chimice si se bucura!", a scris Donald Trump, intr-un mesaj pe Twitter.Citeste si Trump se dezlantuie pe Twitter: Relatia proasta cu Rusia a fost cauzata de o investigatie falsa si corupta A.G.