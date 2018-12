Un ultraconservator, sef de cabinet interimar la Casa Alba, in locul lui John Kelly

Ziare.

"Sunt fericit sa anunt ca Mick Mulvaney, directorul bugetului la Casa Alba, va fi numit sef de cabinet interimar al Casei Albe, in locul generalului John Kelly, care a servit tara noastra cu distinctie", a anuntat Trump pe Twitter."Abia astept sa lucrez cu el atunci cand isi va ocupa noul post, in timp ce noi continuam sa FACEM AMERICA MAREATA!", a adaugat presedintele, amintind ca titularul postului, John Kelly, isi va parasi postul la sfarsitul anului Donald Trump l-a salutat pe Kelly drept "un MARE PATRIOT si vreau sa-i multumesc personal pentru angajament!".Mulvaney a vorbit, la randul sau, pe Twitter, despre o "imensa onoare". "2019 va fi formidabil", a lansat el.Presedintele a anuntat in urma cu sase zile plecarea lui John Kelly, cel mai apropiat consilier al sau, si isi remaniaza echipa in contextul tulbure al anchetei ruse.Mick Mulvaney este, in prezent, directorul Birolului de Gestiune si Buget al Administratiei Trump, echivalentul unui ministru al Bugetului.