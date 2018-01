Un vehicul din convoiul lui Donald Trump a lovit un politist, la Davos

Ziare.

Incidentul rutier a avut loc pe drumul care duce spre Hotelul Intercontinental din Davos. Un agent de politie dirija circulatia in asteptarea convoiului presedintelui Donald Trump. Politistul a incercat sa opreasca un vehicul alb marca BMW , neinscriptionat, dar soferul masinii a accelerat, lovindu-l pe agent, relateaza publicatia elvetiana Blick.La cateva secunde dupa incident au venit alte vehicule din convoiul presedintelui SUA.Agentul de politie nu a fost ranit in incident.Conform unor surse citate de revista Blick, masina care a provocat incidentul facea parte din convoiul presedintelui american.Autoritatile elvetiene si americane nu au facut niciun comentariu pe tema acestui incident.Presedintele SUA, Donald Trump, se afla in statiunea elvetiana Davos pentru a participa la Forumul Economic Mondial.