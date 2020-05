Unul din asistentii personali ai lui Trump a fost confirmat cu coronavirus

Ziare.

Secretarul de presa de la Casa Alba, Hogan Gidley, a confirmat informatia intr-o declaratie: "Recent am fost anuntati de unitatea medicala a Casei Albe ca un membru al armatei Statelor Unite, care lucreaza in campusul Casei Albe, a testat pozitiv pentru coronavirus".Gidley a spus ca atat Trump, cat si vicepresedintele Mike Pence au fost ulterior testati pentru COVID-19, iar rezultatele au iesit negative."De atunci, presedintele si vicepresedintele au testat negativ pentru coronavirus si au o stare buna de sanatate", a mai declarat Gidley, potrivit Independent.co.uk Sursa citata mai noteaza ca Trump si Pence au fost testati pentru COVID-19 de mai multe ori, de la izbucnirea pandemiei in luna martie, deoarece mai multi oficiali apropiati presedintelui si vicepresedintelui au testat de atunci pozitiv.Momentan, nu se stie ce asistent personal are coronavirus. El face parte dintr-o forta de elita care il protejeaza pe presedinte in timpul calatoriilor sale, impreuna cu Serviciul Secret al SUA si alte agentii.Asistentul a inceput sa prezinte simptomele bolii miercuri, potrivit CNN, care a citat surse anonime.A.D.