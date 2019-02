"Urgenta" lui Trump pentru zidul de la granita a picat la vot in Camera Reprezentantilor. Nici macar republicanii nu-l sprijina

Ziare.

Doar vreo zece republicani au sprijinit textul, relateaza AFP.Este randul Senatului, cu majoritate republicana, sa se pronunte in urmatoarele zile asupra acestei rezolutii care vizeaza sa puna capat situatiei de "urgenta nationala". Textul are sanse sa fie, de asemenea, aprobat in camera superioara a Congresului SUA.Daca rezolutia este in final adoptata de cele doua camere, Donald Trump a promis solemn ca va face uz pentru prima data de dreptul sau de veto prezidential pentru blocarea ei."Daca voi face uz de veto? 100%", le-a spus vineri presedintele american jurnalistilor aflati in Biroul Oval.Omul de afaceri republican s-a aratat increzator ca, ulterior, Congresul nu va putea trece peste veto-ul sau, pentru aceasta fiind necesara o majoritate de doua treimi in fiecare camera.Ar fi insa extrem de stanjenitor pentru presedintele republican sa utilizeze pentru prima data dreptul sau de veto ca sa salveze o masura ce deranjeaza chiar si in propria tabara, noteaza AFP.