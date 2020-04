Val de critici din partea guvernatorilor, dupa ce Trump a sustinut protestele impotriva masurilor Covid-19

Ziare.

Conform site-ului www.worldometers.info/coronavirus/ , SUA se afla pe primul loc in clasamentul international privind numarul de cazuri de Covid-19, cu 764.265 de imbolnaviri. Numarul deceselor inregistrate oficial este de 40.565."Masurile adoptate sunt pentru protejarea sanatatii oamenilor, chiar a vietilor lor, la propriu, iar noi vedem cum un presedinte al SUA incurajeaza insubordonarea si unele activitati ilegale. Nu imi mai amintesc sa fi avut un presedinte care sa fi incurajat populatia sa incalce legile", si-a exprimat stupoarea democratul Jay Inslee, guvernatorul statului Washington, relateaza NBC News Acesta a facut referire inclusiv la recomandarile consilierilor pe sanatate ai presedintelui Trump, care spun clar ca este nevoie de masurile de distantare sociala.De asemenea, republicanul Larry Hogan, guvernatorul statului Maryland, a declarat ca se face tot posibilul pentru ca economia sa fie redeschisa "in siguranta", dar a subliniat ca nu crede ca e de vreun ajutor ca presedintele sa "incurajeze demonstratiile si sa incurajeze oamenii sa protesteze impotriva propriilor sale politici publice".Reactii similare au venit si din partea altor guvernatori, printre care Ralph Northam (statul Virginia), care a reamintit ca nu este prima oara cand presedintele Trump divizeaza populatia, reamintind de politica acestuia privind armele. "Este timpul adevarului, e timpul sa aducem oamenii impreuna", a subliniat el."Michigan este pe locul trei in privinta celui mai mare numar de morti, desi suntem al 10-lea stat ca marime. E disproportionat si avem o problema, asa ca vom lua masurile pe care le consideram necesare si credem ca e nevoie de fermitate", a subliniat guvernatorul acestui stat, Gretchen Whitmer. The New York Post relateaza ca aproape 60% dintre americani spun ca sunt mai ingrijorati de faptul ca ridicarea restrictiilor ar putea stimula raspandirea noului coronavirus decat de impactul acestor restrictii asupra economiei.Sondajul, realizat in perioada 13-15 aprilie pe 900 de persoane si dat publicitatii dminica, arata ca 58% dintre respondenti s-au declarat ingrijorati ca masurile vor fi ridicate prematur, ceea ce va conduce la cresterea numarului de imbolnaviri si decese.C.B.