Verdict pentru Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Trump: A mintit anchetatorii

Ziare.

com

Manafort si-a incalcat astfel acordul cu Robert Mueller prin oferirea de declaratii false catre echipa procurorului special, FBI si un juriu privind legaturile sale cu agentul Konstantin Kilimnik, scrie The Guardian.Astfel, echipa lui Mueller nu mai este nevoita sa decida pedeapsa mai usoara care ii fusese promisa lui Manafort cand a ales sa colaboreze cu investigatorii. Manafort neaga ca ar fi mintit.Judecatorul Amy Berman Jackson a emis ordinul, miercuri seara, la tribunalul federal din Washington DC.Jackson a afirmat ca echipa lui Mueller a ajuns la concluzia ca Manafort a mintit cu privire la trei aspecte - interactiunile sale cu Kilimnik, o plata pe care a primit-o de la o grupare de campanie pro-Trump si o alta investigatie care nu a fost identificata.Ea a precizat ca echipa lui Mueller nu a putut dovedi si ca a mintit in alte doua ocazii - privind contactele sale cu oficiali ai administratiei Trump si rolul lui Kilimnik intr-o operatiune pentru a obstructiona justitia.Mueller investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, despre care serviciile secrete americane au ajuns la concluzia ca a avut ca scop ajutarea lui Trump.Manafort, in varsta de 69 de ani, a fost acuzat de Mueller ca a mintit cu privire la faptul ca ar fi impartasit informatii electorale cu Kilimnik, cel care i-a fost coleg in campanii pentru politicieni pro-Kremlin in Europa.Iata si reactia Casei Albe dupa ce Paul Manafort a acceptat sa colaboreze cu procurorul care il ancheteaza pe Trump De asemenea, Manafort ar fi mintit investigatorii cu privire la planurile pe care el si Kilimnik le aveau pentru a dezvolta o intelegere cu privire la actiunile agresive ale Rusiei in Ucraina.Kilimnik, in varsta de 48 de ani, s-a antrenat la o universitate care are legaturi cu agentia de servicii secrete a Rusiei, cunoscuta inainte ca GRU, care ar fi ajutat Kremlinul sa se implice in alegerile americane din 2016.Conform investigatorilor, Manafort s-a intalnit cu Kilimnik de doua ori in 2016 si el i-a dat lui Kilimnik datele electorale in august la o intalnire din New York. Echipa lui Mueller a descoperit ca Manafort s-a intalnit cu Kilimnik si in 2017, in Spania.Avocatii lui Manafort sustin ca el nu a mintit intentionat investigatorii, ci pur si simplu nu isi mai aminteste anumite detalii si ca lucreaza pentru a clarifica orice afirmatii gresite.