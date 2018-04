Vizita lui Emmanuel Macron in SUA, o ploaie de primavara care a trezit la viata Casa Alba

O ratare in problema iraniana

Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale ale saptamanii, fiind prima punte importanta aruncata de Uniunea Europeana peste Atlantic si care nu a fost retezata rapid de Donald Trump.In presa internationala s-a vorbit mult despre interesele liderului francez, dar si ale Uniunii, in general, de a salva tratatul de neproliferare a armelor nucleare incheiat intre SUA si Iran in perioada administratiei Obama. Acest tratat e important pentru ca opreste accesul Teheranului la tehnologie si la achizitionarea de componente necesare producerii bombelor nucleare, dar Trump e nemultumit de conditiile tratatului, acuzand Iranul ca nu respecta termenii acestuia."In opinia mea, el (n.r. Donald Trump) va renunta la acest tratat cu Iranul din motive de politica interna. Daca o astfel de decizie poate avea succes pe termen scurt, pe termen mediu e o adevarata nebunie", a declarat Emmanuel Macron la incheierea vizitei de trei zile in SUA, citat de BBC Interesul lui Donald Trump de a se afisa alaturi de Macron este unul de natura pragmatica si are drept scop umanizarea liderului american.Presedintele SUA are nevoie sa demonstreze ca are o legatura excelenta cu cel mai "cool" politician al momentului chiar daca valorile acestuia din urma sunt atat de departe de conservatorismul promovat astazi de Casa Alba.Desi vizita lui Macron in SUA a fost un succes, in problema iraniana, acesta a obtinut doar promisiunea lui Trump de a renogocia un nou tratat cu Teheranul si de a gasi o solutie de compromis care ar trebui sa multumeasca si Uniunea Europeana, dar sa si detensioneze confruntarea din Orientul Apropiat.Pe parcursul vizitei, presedintele Frantei a vorbit mult despre incalzirea globala, despre Acordul de la Paris , cel mai important tratat international in ce priveste reducerea poluarii si protejarea mediului, dar si despre pericolul autoritarismului ce ameninta democratia occidentala."Acum, depasind legaturile noastre bilaterale, dincolo de relatia noastra foarte speciala, Europa si Statele Unite trebuie sa faca fata provocarilor globale ale acestui secol. Si nu putem sa consideram istoria si legaturile noastre transatlantice ca fiind ceva de la sine inteles. In esenta lor, valorile noastre occidentale sunt puse astazi in pericol", a spus Emmanuel Macron in discursul sau sustinut in fata alesilor americani.Incalzirea globala nu este un punct important pe agenda politica a lui Donald Trump, acesta negand fenomenul, mai mult, odata cu venirea lui la Casa Alba, SUA s-a retras din acest acord, punandu-l in pericol.Cu toate acestea, vizita a fost un pas important facut de cel mai influent lider european al momentului. A reusit sa resusciteze relatia dintre Uniunea Europeana si SUA, oarecum intrata in letargie dupa venirea lui Trump la Casa Alba.Presedintele SUA a folosit tehnici de show televizat pentru a-l pune in inferioritate pe Emmanuel Macron, luandu-i "scamele" de pe sacou sau facand tot felul de gesturi de afectiune excesiva fata de mai tanarul presedinte al Frantei astfel incat sa-si creeze un ascendent asupra acestuia. In ochii sustinatorilor sai, a reusit.Dintr-o astfel de vizita, niciun lider nu obtine tot ce-si doreste sau ce si-a propus, dar impresia multor comentatori este ca relatia dintre Trump si Macron s-a consolidat, iar legatura dintre cei doi e un mare pas inainte in ce priveste reapropierea SUA de Europa."Cele doua mari republici ale noastre sunt legate intre ele de istorie, cultura si destin. Suntem oameni care ne pretuim valorile, ne protejam civilizatia si recunoastem imaginea lui Dumnezeu in fiecare suflet uman", a postat Donald Trump pe Twitter , comentand vizita presedintelui Frantei la Casa Alba.In vizita sa la Washington, presedintele Frantei a mai castigat ceva important, pozitia de lider necontestat al Uniunii Europene, facand schimb cu Angela Merkel, cancelarul german, un politician uzat de cei peste 12 ani de cand se afla la carma celei mai mari economii din UE.Trecerea lui Macron la conducerea informala a Uniunii s-a facut cu acordul doamnei Merkel, cei doi intalnindu-se la Berlin la jumatatea lunii aprilie."Nu avem voie sa ne pierdem abilitatea de a face compromisuri. Fiecare dintre noi a adus in discutie diferite unghiuri de vedere, dar propunerile noastre vor duce la un rezultat bun, in final", a declarat Angela Merkel la intalnirea cu Emmanuel Macron de la Berlin, intalnire in care presedintele Frantei a sustinut reforma Uniunii, iar cancelarul german a vorbit despre compromis.Desi presedintele francez promoveaza un proiect de relansare a Uniunii Europene, contextul politic e extrem de dificil pentru ca reusita acestuia sa fie posibila. Domnul Macron e adeptul unei Uniuni cu "mai multe viteze", concept cu care statele membre din estul continentului nu sunt de acord.Dupa ce Macron si Angela Merkel au castigat alegerile in Franta, respectiv Germania, asteptarile erau mari, un tandem franco-german ar fi avut forta sa relanseze Europa. Din pacate, negocierile care au durat sase luni pentru formarea unei coalitii de guvernare in Germania, compromisurile pe care a trebuit sa le faca CDU, formatiunea doamnei Merkel, in fata SPD au erodat mult influenta cancelarului, acesta fiind in imposibilitatea de a-si mai asuma eficient rolul de lider al UE."Impreuna cu aliatii si partenerii nostri internationali, ne confruntam cu inegalitatile create de globalizare, cu amenintari pentru planeta, pentru binele nostru comun, ne confruntam cu atacuri la adresa democratiilor prin cresterea illiberalismului politic, cu destabilizarea comunitatii noastre internationale de noile puteri ale unor state criminale", a declarat presedintele Frantei in discursul sau primit cu aplauze in Congresul SUA.Vizita lui Emmanuel Macron in SUA a fost ca o ploaie de primavara care a limpezit atmosfera imbacsita de la Casa Alba, instalata odata cu venirea lui Donald Trump.