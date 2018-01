Donald Trump si starul porno: vor fi de ajuns 130.000 de dolari ca sa ii cumpere tacerea?

O poveste de dragoste care a durat mai mult de un an

O ancheta care nu a fost publicata pentru ca nu a atins standardele jurnalistice cerute de publicatiile de referinta

O relatie care ar putea sa trezeasca din nou curiozitatea opiniei publice daca vedeta filmelor pentru adulti se hotaraste sa vorbeasca

Ziare.

com

Avocatul lui Donald Trump a platit 130.000 de dolari cu cateva saptamani inainte de alegeri pentru a cumpara tacerea starului porno."Un reprezentant al presedintelui Donald Trump a facut o plata de 130.000 de dolari unei foste vedete de filme pentru adulti cu o luna inainte de alegerile din 2016, ca parte a unui acord care a impiedicat-o pe aceasta sa discute public o presupusa intalnire erotica cu domnul Trump", a scris cotidianul Wall Street Journal , care a publicat un articol despre misteriosul contract.Cel mai aproape de publicarea intregii povesti a relatiei din 2006 dintre Donald Trump si Stephanie Clifford, numele adevarat al porno-starului, a fost jurnalistul Jacob Weisberg de la slate.com.Acesta, pe parcursul anului 2016, a comunicat intens cu vedeta si mai avea nevoie de cateva confirmari din partea ei pentru a publica intreaga poveste atunci cand Stephanie Clifford a intrerupt legatura cu jurnalistul american."Daniels mi-a spus ca au urcat impreuna intr-o camera dintr-un hotel al lui Trump, dupa ce l-a intalnit pe acesta la un turneu de golf al celebritatilor ce a avut loc in Nevada, in 2006. Acolo au inceput o relatie sexuala care a continuat aproape un an. Se intalneau la New York si de mai multe ori in Los Angeles. La inceputul anului 2007, Trump a invitat-o la o petrecere pentru a promova Trump Vodka , unde a fost fotografiata. A mai fost invitata de catre Donald Trump si la concursul Miss SUA din acel an", a scris jurnalistul Jacob Weisberg, intr-un articol publicat pe slate.com in data de 16 ianuarie 2018.Foarte multi reporteri au fost pe urmele acestei relatii imediat dupa ce Donald Trump a castigat nominalizarea pentru a candida din partea Partidului Republican pentru pozitia de presedinte al SUA."Actrita de filme pentru adulti a fost pe radarul mai multor organizatii de stiri importante in zilele de inceput a campaniei prezidentiale. Reporterii de la ABC, Fox News, Daily Beast si Slate.com urmareau o poveste cu un potential exploziv: Stormy Daniels ar fi avut o aventura cu Donald Trump in 2006, la doar cateva luni dupa ce sotia lui Trump, Melania, a dat nastere fiului lor, Barron", a scris Paul Fahri pentru Washington Post , in data de 17 ianuarie.Intrebarea pe care si-o pune jurnalistul american de la Washington Post e "de ce nimeni nu a urmarit pana la capat o astfel de informatie in contextul in care, Donald Trump era acuzat de comportament inadecvat fata de femei?"E greu de inteles faptul ca un acord bazat pe plata unei sume modice din perspectiva organizatiilor mass-media americane a putut "ucide" o astfel de ancheta jurnalistica."Jurnalistii spun ca nu si-au asumat publicarea pentru ca nu au putut confirma independent elemente cheie ale marturiilor lui Daniels, inclusiv sa obtina o marturisire completa din partea vedetei de filme porno. Povestea, cu alte cuvinte, nu a reusit sa se ridice la standardele jurnalistice, necontand faptul ca era implicat un om, respectiv Donald Trump, care ataca in mod regulat mass-media pentru ca nu are standarde inalte", e raspunsul pe care l-a aflat jurnalistul cotidianului Washington Post, dupa discutii cu mai multi reporteri care au cercetat relatia dintre actualul presedinte si Stormy Daniels. Casa Alba a negat ca ar fi avut loc o intelegere intre reprezentantul legal al lui Donald Trump si actrita, sustinand ca: "Acestea sunt stiri vechi, reciclate, care au fost publicate si respinse cu fermitate inainte de alegeri", a declarat un oficial, raspunzand la acuzatia ca au avut loc intalniri sexuale in care a fost implicat domnul Trump si dna Clifford, fiind citat de Wall Street Journal.Reprezentantul Casei Albe "a refuzat sa raspunda la intrebari privind un acord financiar cu doamna Clifford. Nu se stie nici daca domnul Trump a stiut de existenta acestui acord sau de plata care a fost facuta actritei", a explicat autorul articolului publicat de cotidianul american.