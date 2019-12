Vremea narcisistilor

De ce au acesti indivizi succes?

Pe la finele lunii noiembrie, un tweet al presedintelui SUA a devenit viral pe Internet. E vorba de un fotomontaj care-l infatisa pe Donald Trump cu bustul gol... dar nu al sau, care nu e tocmai suplu, daramite musculos, ci al celebrului boxer Rocky Balboa, personaj fictiv, interpretat cu succes de actorul american Sylvester Stallone.Cotidianul german Die Welt, cunoscut pentru pozitia sa pro-transatlantica, scria la vremea aceea ca acel tweet este dovada definitiva a faptului ca locatarul de la Casa Alba dispune de capacitatea emotionala a unui individ de 15 ani. Doar ca astfel de critici il lasa rece pe Trump.Presedintele american nu e desigur singurul care-si traieste in public fanteziile de lider atotputernic. Dar cand e vorba de a face dovada de virilitate exacerbata, pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu-l intrece nimeni. Macar bustul gol pe care-l prezinta demonstrativ ii apartine si nu e rodul unei prelucrari in Photoshop.Fostul elev al unui colegiu de elita si absolvent de Oxford, Boris Johnson, se prezinta adesea in postura de amic jovial, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se poarta parca-ar fi sultan, iar liderul nord-coreean Kim Jong Un pozeaza in calaret neinfricat pe un impresionant cal alb intr-un decor feeric de zapada. Si va mai amintiti de celebrele petreceri "Bunga-Bunga" ale lui Berlusconi?Acesti barbati, mai mult sau mai putin in varsta, nu recurg la astfel de autopuneri in scena doar din amuzament, ci pentru ca au cu ele succes. Chiar si in democratii. Boris Johnson si-a putut raspandi in voie minciunile despre Brexit, fara a-i umbri succesul in alegerile desfasurate la mijlocul lunii decembrie.Si comportamentul puberal al lui Donald Trump are admiratori. Iar o realegere a sa pentru un al doilea mandat la Casa Alba pare mai probabila ca oricand.Care e explicatia? De ce comportamentul acestor oameni nu este receptat ca atare, respectiv ca fiind pur si simplu penibil? De ce li se accepta lucruri de neimaginat cu cativa ani in urma? (Cu exceptia lui Berlucsconi, care a fost, se vede, cu mult inaintea vremii sale).Raspunsul e simplu: Narcisismul acestor oameni are succes pentru ca in fiecare dintre noi zace un mic narcisist. Unul micut, care iese la iveala mai ales cand ne prezentam in retelele sociale.Sa luam exemplul platformei video TikTok, care are lunar peste un miliard de useri in intreaga lume, bucurandu-se de mai mult succes decat Instagram, Snapchat sau Youtube. Pe TikTok oamenii posteaza videouri scurte, de regula despre ei - de pilda, imitand cunoscute cantece pop. Uneori, aceste imagini sunt amuzante, dar de cele mai multe ori ele sunt penibile si doar foarte rar reusite.TikTok e dovada veridicitatii afirmatiei artistului Andy Warhol, care spusese ca "in viitor fiecare va fi celebru pentru 15 minute".Si pe Instagram, la capitolul "#Selfie" gasim aproape o jumatate de miliard de fotografii si videouri. Multi useri nu posteaza decat fotografii care-i infatiseaza pe ei. Si pe Facebook, cam 80 la suta dintre utilizatori nu vorbesc despre propria lor persoana. Psihologii apreciaza, insa, ca in viata reala nu folosim decat 30-40 la suta din timp pentru a vorbi despre noi. Mediile sociale sunt, de fapt, cai de amplificare a ego-ului, asadar numai sociale nu.Uitam ca, de fapt, eul nostru nu se poate dezvolta decat in interactiune sociala. Daca percepem lumea doar printr-o lupa "selfie", daca ne privim doar pe noi, nu insa si pe cei din jur, daca incepem sa confundam retelele sociale cu convietuirea noastra in societate, nu trebuie sa ne mai miram ca personaje ca Trump sau Johnson preiau puterea.