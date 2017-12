Washington Post: Rusia si-a bagat coada in alegerile din SUA, in timp ce americanii s-au crezut invincibili

Ziare.

Primul email a sosit pe 26 februarie 2016 in inboxul site-ului de stiri CounterPunch, cu tendinte politice de stanga. Mesajul era: "Buna ziua! Numele meu este Alice Donovan, sunt o jurnalista independenta".FBI urmarea de cateva luni activitatile lui Alice Donovan, in cadrul unei operatiuni de contrainformatii numita "NorthernNight" ("Noaptea nordica"). Potrivit rapoartelor FBI, Alice Donovan era unul dintre agentii pseudoanonimi angajati de Kremlin pentru subminarea institutiilor democratice din Statele Unite.Primele articole scrise de Alice Donovan pentru site-ul CounterPunch si pentru alte cel putin zece publicatii online nu erau neaparat politice. Dar, in contextul intensificarii campaniei electorale din SUA, abordarea lui Alice Donovan s-a schimbat. Incerca din ce in ce mai mult sa genereze nemultumire in legatura cu Hillary Clinton, candidatul Partidului Democrat la presedintie, recurgand la informatii dezvaluite de WikiLeaks, site considerat de oficialii americani drept un instrument utilizat de Rusia pentru influentarea opiniilor inaintea scrutinului prezidential american."Nu se poate nega ca emailurile pe care Julian Assange le-a obtinut din interiorul Partidului Democrat sunt reale. Emailurile au expus-o pe larg pe Hillary Clinton si aproape nimeni nu relateaza despre ele", scria Alice Donovan in august 2016 pe un site numit "We Are the Change" ("Noi suntem schimbarea")."Evenimentele asociate investigatiei efectuate de FBI in cadrul Operatiunii Noaptea Nordica urmeaza un model care s-a repetat cativa ani, in contextul amplificarii amenintarilor ruse: Agentiile de informatii si serviciile de securitate americane observasera semnale de avertisment privind ingerinte ruse in Europa si ulterior in SUA, dar nu au constientizat in totalitate amploarea ambitiilor Kremlinului. Oficialii americani de rang inalt nu au estimat corect pericolele, iar apoi au au avut disensiuni pe tema optiunilor de contracarare a acestora.In final, planurile marete au fost anulate din cauza disensiunilor interne, din cauza temerilor ca lucrurile s-ar putea agrava sau din cauza increderii neinspirate in rezistenta societatii americane si a institutiilor democratice", comenteaza editorialistii Adam Entous, Ellen Nakashima si Greg Jaffe intr-un articol publicat in cotidianul The Washington Post sub titlul "Agentii rusi acaparau Internetul in timp ce Washingtonul analiza optiunile".Un ordin nedezvaluit pana acum prin care Presedintia SUA cerea combaterea amenintarilor cibernetice a condus la pregatirea de catre serviciile americane de informatii a sase operatiuni specifice pentru contracararea amenintarilor ruse. Dar, la un an de la acest ordin, Casa Alba condusa de presedintele Donald Trump ramane divizata privind decizia de a lansa ori nu operatiuni, afirma oficiali din cadrul agentiilor secrete.Aceasta evaluare asupra modului in care SUA au reactionat la campania rusa in scopul dezinformarii rezulta din declaratiile facute de zeci de actuali si fosti oficiali de la Casa Alba, de la Pentagon, Departamentul de Stat, din cadrul serviciilor de informatii americane si europene, din cadrul reprezentantelor diplomatice ale NATO si ale Uniunii Europene."Calculele gresite si inertia birocratica care au lasat Statele Unite vulnerabile in fata interferentelor Rusiei in scrutinul prezidential din 2016 isi au originile in decizii luate la sfarsitul Razboiului Rece, cand oficiali de rang inalt au presupus ca Rusia va fi un partener, astfel ca in cea mai mare parte au retras Statele Unite din operatiunile de conflict informational. Cand relatiile s-au inrautatit, oficialii americani au catalogat Rusia drept 'putere de rang regional' care putea influenta doar democratiile oscilante de la periferia sa", observa The Washington Post.Oficiali americani de rang inalt nu credeau ca Rusia va indrazni sa isi indrepte atentia spre Statele Unite. "Credeam ca terenul nostru nu este fertil. Credeam ca adevarul va iesi la suprafata. Am fost naivi", afirma Antony J. Blinken, care a fost adjunct al secretarului de Stat american in timpul Administratiei Barack Obama.In contextul apropierii alegerilor parlamentare partiale din 2018, dezbaterile politice pe tema abordarii fata de Rusia continua. Multi oficiali de la Casa Alba, inclusiv presedintele Donald Trump, neaga amploarea efectelor actiunilor Rusiei si considera ca raportul serviciilor de informatii pe tema ingerintelor este folosit de politicieni democrati pentru subminarea victoriei electorale a candidatului republican."Daca ingerintele ruse au schimbat un singur vot, sa imi spuneti", a afirmat un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei Donald Trump, sub protectia anonimatului.Statele Unite si Uniunea Sovietica au fost implicate intr-un amplu conflict informational in perioada Razboiului Rece. In contextul destramarii URSS, Administratia Bill Clinton si Congresul au redus, in 1999, activitatile Agentiei americane pentru operatiuni informationale."S-au gandit ca se incheiase totul si ca eram castigatorii razboiului de propaganda", explica Joseph D. Duffey, ultimul director al Agentiei americane pentru operatiuni informationale.Dupa ajungerea la putere a lui Vladimir Putin, Rusia a inceput sa caute modalitati de compensare a diminuarii capabilitatilor militare, optand pentru activitati de influentare a campaniilor electorale si pentru sisteme de operatiuni cibernetice.Primele semnale privind amplificarea amenintarilor Rusiei au aparut in 2005, cand a fost lansata reteaua RT, si in 2007-2008, cand atacuri cibernetice au vizat banci si institutii din Estonia si Georgia. In anul 2012, hackeri rusi au atacat contul de Twitter al ambasadorului american. In 2014, dupa anexarea regiunii ucrainene Crimeea, un raport al Serviciului rus de informatii militare arata cum Moscova a creat identitati false in spatiul online pentru o campanie in scopul dezinformarii. Oficiali din cadrul GRU, Serviciul rus de informatii militare, elaborasera documentul in cadrul eforturilor de a convinge Kremlinul despre eficienta campaniilor de acest tip.Dupa ce Donald Trump a devenit presedinte al SUA, hackerii rusi au incetat sa lanseze mesaje pentru imbunatatirea imaginii politicianului republican, concentrandu-se pe obiectivul generarii de clivaje in societatea americana si pe subminarea influentei globale a natiunii, afirma oficiali din cadrul serviciilor de informatii americane.Dilema cu care se confrunta Casa Alba este aceeasi: cum sa riposteze. In saptamanile premergatoare investirii lui Donald Trump, Brett Holmgren, un oficial de rang inalt pe teme informationale la Casa Alba in mandatul presedintelui Barack Obama, l-a informat pe Ezra Cohen-Watnick, omologul sau din Administratia actuala, despre actiunile adoptate. Holmgren si Cohen-Watnick au refuzat sa faca vreun comentariu. Cohen-Watnick a elaborat memorandumuri prin care identifica amenintarile ruse drept prioritati, au declarat oficiali americani.La Casa Alba au avut loc o serie de reuniuni pe tema definitivarii planurilor de contracarare a actiunilor Rusiei. Herbert McMaster, consilierul prezidential pentru Siguranta Nationala, a propus operatiuni cibernetice secrete pentru contracararea campaniilor ruse in sensul dezinformarii."Dar, exact ca in timpul Administratiei Barack Obama, cele mai eficiente idei intampina obstacole", observa cotidianul The Washington Post, notand ca Agentia Centrala pentru Informatii (CIA) nu a finalizat inca planurile, iar Casa Alba vrea revizuirea operatiunilor lansate de Administratia Barack Obama.