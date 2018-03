Washington Post: Trump o sa-l dea afara pe consilierul de securitate nationala si are pe lista neagra si alti oficiali

Ziare.

Zvonuri privind o posibila demitere a generalului H.R. McMaster circula de mai multe saptamani in mass-media americane. Insa, de aceasta data, Trump a luat decizia de a-l demite "si discuta intens cu potentialii inlocuitori ai acestuia", a scris Washington Post, citand cinci surse "informate in legatura cu aceste intentii"."Trump este de acum de acord cu ideea de a-l demite McMaster, cu care nu a fost niciodata cu adevarat apropiat, insa este dispus sa astepte inainte de a pune decizia in practica, deoarece vrea sa se asigure ca nu il umileste pe acest general de trei stele si ca este pregatit un succesor solid", au spus sursele citate de cotidianul american."Aceasta turbulenta face parte dintr-o potentiala remaniere mai mare pe care o are in vedere Trump si care va include probabil inalti responsabili ai Casei Albe", a adaugat Washington Post.Presedintele american a anuntat, marti, pe Twitter demiterea secretarului de Stat Rex Tillerson, pe care spera sa il poata inlocui cu seful CIA, Mike Pompeo, cu care are relatii mult mai bune. La 6 martie, consilierul economic al lui Trump, Gary Cohn, a demisionat pentru a protesta fata de decizia presedintelui de a impune noi taxe vamale asupra importurilor de otel si aluminiu.Plecarea lor se adauga la o lista lunga de colaboratori apropiati care au parasit Casa Alba de la venirea lui Trump in ianuarie 2017, printre care si influentul sau consilier si strateg, Steve Bannon.