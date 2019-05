Zidul lui Trump, de la granita cu Mexic, a fost blocat de un judecator. Deocamdata

Ziare.

com

Hotararea a fost luata vineri de catre Haywood William, un judecator federal la Districtul Nord din California. Ea aplica astfel o lovitura proiectului presedintelui republican, care a declarat o "urgenta nationala" cu scopul de a putea sa foloseasca fonduri militare pentru a face sa avanseze constructia acestui zid, ocolind refuzul Camerei Reprezentantilor majoritar democrat de a-l finanta.Membrilor administratiei presedintelui Trump "li se cere sa nu adopte vreo masura in vederea construirii unei bariere la frontiera" in doua zone situate in apropierea oraselor Yuma (Arizona) si El Paso (Texas) "folosind fonduri redirectionate de DoD", a statuat judecatorul William, desemnand Departamentul Apararii prin acronimul sau.Acest judecator a luat aceasta hotarare preliminara, intrucat petentii ar putea sa demonstreze ca reprezentanti ai administratiei "si-au depasit autoritatea".Acest recurs in justitie, primul dintr-o lunga serie, a fost angajat de aproximativ 20 de state americane, conduse de bastioanele democrate din California si New York, dar si de puternica organizatie de apararea dreprutilor civice ACLU si organizatii de protectia mediului ca Sierra Club si un grup de comunitati frontaliere.In plangerile depuse la Oakland, in nordul Californiei, se arata ca "declararea urgentei nationale", proclamate la 15 februarie de catre Donald Trump cu scopul de a debloca fonduri federale destinate unor cheltuieli militare, in pofida opozitiei Congresului, contravine mai multor dispozitii constitutionale.Conflictul pe tema fondurilor destinate construirii zidului a provocat, la vremea respectiva, o inchidere partiala a administratiei federale timp de 35 de zile - o durata-record.Cu scopul de a construi acest zid, menit sa opreasca imigratia clandestina din America Latina - una dintre principalele promisiuni de campanie si o miza electorala puternica in vederea realegerii sale in 2020 -, Trump intentioneaza sa foloseasca fonduri federale in valoare de 3,6 miliarde de dolari destinate construirii unor instalatii militare.El vrea de asemenea sa mobilizeze 2,5 miliarde de dolari destinate luptei impotriva traficului de droguri.In total, Congresul i-a acordat doar 1,4 miliarde pentru a finanta o portiune a barierei in Texas."Aplaudam hotararea de azi a tribunalului de a ne proteja Constitutia, comunitatile si mediul", a declarat, citata intr-un comunicat, Gloria Smith, o avocata a Sierra Club.