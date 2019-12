Adjunctul sefului campaniei lui Trump, Rick Gates, condamnat in urma anchetei procurorului Mueller

Ziare.

Rick Gates este unul dintre oficialii inculpati de procurorul special Robert Mueller in cadrul investigatiei privind interferenta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016. Gates a colaborat cu acuzarea pentru condamnarea altor doi fosti colaboratori ai lui Trump, Paul Manafort si Roger Stone, motiv pentru care a primit o pedeapsa relativ blanda. El va trebui sa plateasca si o amenda de 20.000 de dolari.Rick Gates este al saptelea fost colaborator al lui Trump gasit vinovat sau care a pledat vinovat in timpul anchetei desfasurate de procurorul special Robert Mueller.Acesta din urma a publicat in aprilie un raport asupra acestei anchete, in care a admis ca nu a gasit dovezi privind vreo colaborare ilegala intre Trump si Rusia sau vreo incercare a actualului presedinte de a obstructiona justitia in timpul acestei anchete descrise de Trump drept o "vanatoare de vrajitoare".La fel cum s-a intamplat cu Rick Gates, colaboratorii sai gasiti vinovati au fost insa condamnati pentru alte fapte, precum marturie mincinoasa ori delicte financiare, unele fara legatura cu campania din 2016.