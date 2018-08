Administratia Trump pregateste sanctiuni pentru ingerintele in procesul electoral din SUA

Ziare.

Casa Alba a elaborat un proiect de ordonanta executiva care pare a avea rolul atenuarii criticilor privind lipsa de actiune a presedintelui Donald Trump fata de ingerintele ruse in scrutinul prezidential din anul 2016, relateaza Washington Post.Donald Trump a fost supus presiunilor pentru a condamna interferentele electorale ruse.Un oficial de la Casa Alba a subliniat ca deocamdata este vorba despre un proiect de document, precizand insa ca presedintele Donald Trump vrea sa protejeze procesul electoral din Statele Unite. "Toata lumea stie ca trebuie facut ceva. Este vorba de un subiect important", a precizat oficialul citat.Donald Trump si-a atras critici dure, pentru ca a sugerat ca are incredere mai mare in presedintele Rusiei, Vladimir Putin, decat in evaluarile serviciilor secrete americane privind ingerintele electorale ruse."Eu am incredere in oamenii mei din serviciile de informatii, dar va pot spune ca presedintele Putin a fost extrem de puternic in negarea acuzatiilor", a afirmat Donald Trump dupa intalnirea cu liderul de la Kremlin.Donald Trump trebuie sa inteleaga ca "Rusia nu este aliatul nostru", a reactionat unul din liderii Partidului Republican, Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor. Rusia este responsabila de "tentative intense, in curs" pentru subminarea democratiei din Statele Unite, a afirmat Dan Coats, directorul Serviciilor de informatii americane.Pe fondul criticilor, Donald Trump a subliniat ca isi mentine "increderea in oamenii" lui "din serviciile de informatii" si a admis ca a facut o eroare in exprimare in cursul conferintei de presa organizate alaturi de Vladimir Putin.Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a reiterat ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala din anul 2016, argumentand ca oricum nu ar fi vorba de o infractiune. "Contactele nu sunt infractiune, dar nu conteaza, deoarece nu au existat contacte (cu exceptia celor ale escroacei Hillary si ale democratilor)! ", a transmis Donald Trump prin Twitter."Contactele" cu o anumita persoana sau entitate nu constituie infractiune din punct de vedere juridic, dar procurorul special Robert Mueller investigheaza activitati de coordonare intre entitati guvernamentale ruse si echipa de campanie electorala a lui Donald Trump, ceea ce ar putea atrage acuzatii privind o conspiratie.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile.Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.