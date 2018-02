Ancheta Trump-Rusia: Steve Bannon a fost audiat timp de 20 de ore si le-a spus procurorilor tot ce stie

Ziare.

Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile. Nu se stie la ce intrebari a trebuit sa raspunda, insa a petrecut in jur de 20 de ore vorbind cu echipa lui Mueller, sustine presa americana.O sursa apropiata anchetei a declarat pentru Associated Press ca Bannon a raspuns la toate intrebarile care i-au fost puse.Anchetatorii cred ca Bannon ar putea detine informatii cruciale privind administratia Trump, inclusiv detalii despre motivele pentru care presedintele SUA l-a concediat pe James Comey. Fostul director al FBI sustinea atunci ca "nu are nicio indoiala" ca a fost concediat de Trump pentru a influenta investigatia, lucru negat de Casa Alba.Investigatia lui Mueller se desfasoara in paralel cu alte patru anchete similare coordonate de politicienii din Congres. Insa, in cadrul audierilor din Camera Reprezentantilor, Bannon a raspuns doar la 25 de intrebari care fusesera aprobate anterior de Casa Alba, refuzand sa raspunda la restul.Refuzul lui Bannon i-a determinat pe democrati sa il acuze de nerespectarea procedurilor. "A refuzat sa raspunda la intrebari care ar fi adus la suprafata informatii complete. Nu asa functioneaza privilegiile. Asa functioneaza obstructionarea justitiei", a spus democratul Adam Schiff.Inainte sa devina oficial la Casa Alba, Bannon a fost seful campaniei lui Trump. A fost concediat in august 2017 in urma unor tensiuni cu alti consilieri.