Bombardiere rusesti au survolat Alaska de doua ori in 24 de ore. Americanii au mobilizat avioane multirol

Ziare.

com

"Doua avioane multirol F-22 si o aeronava E-3 au interceptat doua bombardiere Tupolev Tu-95 si avioane multirol Suhoi Su-35 in Zona de identificare aeriana din largul statului Alaska", a anuntat Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD).Incidentul aerian s-a produs marti (miercuri dimineata, ora Romaniei).Aceasta este a doua operatiune de interceptare din largul statului Alaska produsa intr-un interval de 24 de ore. In cursul zilei de luni (marti, ora Romaniei), avioane F-22 au interceptat patru bombardiere ruse si doua avioane multirol.In ambele incidente, bombardierele ruse si avioanele multirol "au ramas in spatiul aerian, fara a intra deloc in zonele suverane americana si canadiana", a precizat NORAD.