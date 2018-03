Bye, bye, Putin! Donald Trump il reevalueaza pe autocratul rus. De ce?

Casa Alba aproba sanctiunile, dar mai umbla pe legea venita din Congres

"Administratia Trump a impus joi sanctiuni asupra unei serii de organizatii si persoane din Rusia ca forma de represalii pentru amestecul in alegerile prezidentiale din 2016 si alte atacuri cibernetice, fiind cea mai importanta actiune declansata impotriva Moscovei de la preluarea mandatului de catre presedintele Trump", scrie New York Times Un pachet legislativ aprobat de Congres in luna august, anul trecut, care prevede sanctiuni mai dure asupra unor companii, banci, dar si asupra unor persoane din cercul de putere al lui Vladimir Putin a fost aprobat joi de catre presedintele Donald Trump.Legislatia votata de Congres a fost sprijinita atat de reprezentantii republicani, cat si de cei democrati. Vreme de un an, presedintele SUA a evitat sa accepte intrarea ei in vigoare."Dar pasii facuti au fost mult mai mici fata de sanctiunile complete votate in Congres. Presedintele s-a concentrat si a autorizat o lista mai restransa de obiective, fata de lista initiala cu persoane si entitati despre care exista informatii ca au jucat un rol in eforturile Rusiei de a interveni in alegeri", a scris Washington Post. Varianta legii acceptate de Trump e una mai putin dura decat cea adoptata de Congres, dar, si asa, reprezinta o inasprire a sanctiunilor impotriva Rusiei si a reprezentantilor ei, fiind ridicat primul baraj legislativ in fata razboiului cibernetic declansat de Moscova."Sunt 13 persoane fizice aflate pe lista aprobata de Trump care, luna trecuta au fost fost puse sub acuzare de catre Robert Mueller, Consilierul Special al Departamentului de Justitie, dar si alte sase persoane noi. De asemenea, au fost sanctionate cinci organizatii, inclusiv Serviciul Federal de Securitate (FSB), succesorul KGB, serviciul de informatii al armatei ruse, cunoscut sub numele de GRU, si Agentia de Cercetare pentru Internet (Internet Research Agency), care este acuzata de relizarea de postari politice diseminate pe retelele sociale cu scopul de a influenta alegerile din anul 2016 desfasurate in SUA", se arata intr-un articol publicat pe WikiTribune Tot ieri, desi initial a avut o reactie ezitanta vizavi de folosirea de catre agentii rusi a unei substante chimice de provienenta militara pentru a elimina un fost spion MI6 de origine rusa, Donald Trump s-a alaturat declaratiei comune de condamnare a regimului Putin facuta de Theresa May si sustinuta atat de Emmanuel Macron, cat si de Angela Merkel. Aceasta decizie a reprezentat un al doilea mare pas inainte facut de Donald Trump pe drumul indepartarii de Vladimir Putin.Presedintele american se afla intr-un moment de cumpana, iar Dosarul Rusia reprezinta o piatra de moara agatata de gatul lui. Pana acum, republicanii au pierdut, pe rand, toate alegerile partiale desfasurate in ultimul an, iar infrangerea de marti, din Pensilvania, intr-o circumscriptie in care Trump a avut in 2016 cu 20 de procente peste candidata democrata Hillary Clinton a reprezentat confirmarea crizei majore prin care trec atat presedintele american, cat si Partidul Republican.Exista semnale ca la alegerile partiale din luna noiembrire, republicanii ar putea pierde majoritatea in ambele camere ale Congresului."Pana in prezent, democratii au recuperat de la republicani, in circumscriptiile pe care acestia din urma le controlau in mod traditional, o medie de 16, 17 puncte in toate alegeri speciale pentru Camera Reprezentantilor si Senatul SUA desfasurate in ultimul an", scrie Nate Silver , un jurnalist specializat in analiza electorala.Intr-o astfel de situatie, Donald Trump s-ar trezit izolat la Casa Alba, cu Robert Mueller, fostul director FBI, desemnat de Congresul american sa ancheteze cum si in ce masura a influentat Rusia alegerile din SUA, pe urmele lui si cu o cota de popularitate scazuta (40% in acest moment) . Intr-o astfel de conjunctura, lui Trump i-ar fi imposibil sa spere ca in 2020 va castiga un al doilea mandat.Aflat intr-o situatie dificila, actualul presedinte SUA s-a intors impotriva lui Vladimir Putin, autocratul pe care-l admira atat de mult.Presedintele Rusiei, aflat sub presiune din cauza temerii ca alegatorii nu vor iesi duminica la vot (agentia de presa rusa Tass estimeaza, totusi, o prezenta la urne de 71% ) si, prin absenteism, autoritatea sa ar fi in pericol sa se deterioreze, a riscat mult cu operatiunea de eliminare a lui Serghei Skripal desfasurata pe teritoriul Marii Britanii.Presiunea internationala fara precedent l-a determinat pe Putin sa-si trimita diplomatii si sa nege orice implicare a reprezentantilor rusi in acest caz, dar usurinta cu care a reusit Theresa May sa creeze o alianta occidentala impotriva Rusiei poate fi un semn ca dovezile pe care le detine premierul britanic sunt solide si explicite."Ministrul de externe Serghei Lavrov a anuntat deja ca 23 de diplomati britanici vor fi rugati sa paraseasca Rusia, fiind un raspuns in oglinda la decizia britanica luata impotriva ambasadei ruse din Londra. Dar nu a existat niciun alt semnal cu privire la modul in care Moscova va raspunde cu privire la restul masurilor anuntate de Theresa May", scrie cotidianul britanic "The Independent" In acest context tensionat, presedintele american a decis sa profite de oportunitatea si atentia oferite de posibila intalnire cu Kim Jong Un, dictatorul nord-coreean, declansand reformarea administratiei de la Casa Alba. Generalul H.R. McMaster, consilierul pentru Securitate Nationala, va fi demis, asta la doar cateva zile dupa ce Donald Trump l-a eliberat din functie si pe Rex Tillerson, seful Departamentul de Stat (Ministerul de Externe american).Iar pentru ca situatia presedintelui american sa se complice si mai mult, Robert Mueller, anchetatorul desemnat de Congres sa faca lumina in ce priveste implicarea Rusiei in sistemul electoral american, dar si in sistemele informatice, a trimis o citatie pentru toate documentele aflate in posesia Trump Organisation, holdingul care administreaza afacerile familiei Trump.Acesta este primul act juridic facut de Mueller care il vizeaza pe Donald Trump. Pana acum, acesta a anchetat consilieri de-ai presedintelui, manageri de campanie sau fosti angajati ai Casei Albe."Citatia este ultimul indiciu potrivit caruia ancheta lui Robert Mueller, pe care avocatii domnului Trump l-au asigurat de fiecare data ca va fi finalizata cat mai curand, va continua, cel putin, cateva luni de acum incolo. Citatia a venit in momentul in care domnul Mueller pare a-si extinde ancheta pentru a examina rolul pe care l-au jucat banii din strainatate in finantarea activitatilor politice ale domnului Trump", scrie Washington Post.In ce priveste interesele strategice ale Romaniei, reevaluarea lui Vladimir Putin facuta de Casa Alba e o veste buna, dar Donald Trump mai are multi pasi de facut pentru a recastiga terenul pierdut in fata amenintarii Rusiei asupra SUA si a democratiilor europene.