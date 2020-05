Decizie bomba in dosarul rus - Michael Flynn scapa de acuzatii. Trump se dezlantuie: "Sunt niste gunoaie umane!"

Argumentele Guvernului: Nu crede ca declaratiile lui Flyn au fost fundamentate, chiar daca sunt false

Decizia bomba, aprobata rapid de un judecator federal, vine la mai mult de doi ani de la recunoasterea vinovatiei de catre Flynn si acordul acestuia de a coopera in cadrul anchetei procurorului special Robert Mueller, referitoare la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza CNBC.Dar vine si in conditiile in care Flynn incerca sa isi retraga acordul de recunoastere a vinovatiei pe motiv ca procurorii federali au retinut dovezi care l-ar fi exonerat.Trump a laudat imediat hotararea de a se renunta la cazul impotriva generalului Flynn, care a fost aprobata de procurorul general William Barr, la recomandarea unui procuror federal de top, insarcinat recent de Barr sa revizuiasca dosarul.In trecut, presedintele a criticat cu fermitate urmarirea penala in cazul Flynn "A fost un om nevinovat. Este un mare domn", a spus Trump, joi seara, jurnalistilor de la Casa Alba. "Acum in ochii mei este un razboinic si mai mare."Trump sustine ca nu a stiut in avans despre decizia de a se renunta la caz. "El a fost vizat de administratia Obama si a fost vizat pentru a incerca sa doboare un presedinte (...) Si sper ca o multime de oameni vor plati un pret mare, pentru ca sunt oameni necinstiti, niste escroci, sunt niste gunoaie, si o spun in mod repetat, sunt gunoaie, niste gunoaie umane. Acest lucru nu ar fi trebuit sa se intample niciodata in aceasta tara ", a spus Trump."Au fost prinsi. Niste oameni foarte necinstiti, dar mai mult decat atat - este o tradare. Este tradare", a adaugat liderul de la Casa Alba.In documentele judiciare depuse la Tribunalul districtual al Statelor Unite din Washington, Departamentul de Justitie a afirmat ca doreste sa puna capat urmaririi lui Flynn dupa "o revizuire atenta a tuturor faptelor si circumstantelor acestui caz, inclusiv a informatiilor recent descoperite si dezvaluite.""Guvernul a ajuns la concluzia ca interviul domnului Flynn a fost necorelat si nejustificat de investigatia de contrainformatii a FBI cu privire la domnul Flynn - o investigatie indelungata a FBI care nu mai este justificata", se arata in documente."Guvernul nu este convins ca interviul din 24 ianuarie 2017 a fost realizat pe o baza de ancheta legitima si, prin urmare, nu crede ca declaratiile domnului Flyn au fost fundamentate, chiar daca sunt false. Mai mult decat atat, nu credem ca Guvernul poate dovedi nici declaratiile false relevante, nici materialitatea acestora, fara sa existe dubii rezonabile".Timothy Shea, procuror pentru Districtul Columbia, a declarat in dosar ca, desi Flynn a pledat vinovat pentru ca a facut declaratii false, "in evaluarea Guvernului, acesta a facut-o fara sa constientizeze pe deplin circumstantele unor informatii recent descoperite, dezvaluite sau declasificate cu privire la ancheta FBI despre el".Acele noi documente citate de Shea includ o nota scrisa de mana de Bill Priestap, fost sef pentru contrainformatii al FBI, datata 24 ianuarie 2017."Care este obiectivul nostru? Adevarul/marturisirea sau sa-l determinam sa minta, ca sa-l putem judeca sau sa-l concediem? " a scris Priestap la momentul respectiv.Pe aceeasi nota, Priestap a adaugat: "Daca suntem vazuti ca jucand jocuri, Casa Alba va fi furioasa. Protejati-ne institutia nejucand jocuri".Fiul lui Trump, Donald Trump Jr., a scris intr-un tweet ca spera ca Flynn "ii va da in judecata pe clovnii de la FBI care l-au facut sa treaca prin prostiile astea timp de trei ani, printr-o inscenare si ascundere a dovezilor care il exonerau. Sper cu adevarat ca nu vor scapa cu aceasta parodie de justitie".Flynn a fost doar cateva saptamani consilier in domeniul securitatii nationale al lui Trump. El si-a dat demisia dupa ce a recunoscut ca l-a mintit pe vicepresedintele Mike Pence despre natura discutiilor sale cu ambasadorul Rusiei in Statele Unite.