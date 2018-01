Decizie surpriza a lui Trump: E dispus sa depuna marturie sub juramant in ancheta privind ingerintele Rusiei in alegeri

Ziare.

"Sunt dispus sa o fac (...) Chiar as vrea sa fac asta", a declarat presedintele american in cursul unei discutii neasteptate cu jurnalistii la Casa Alba, cu cateva ore inainte de a pleca in Elvetia unde urmeaza sa participe la Forumul economic mondial de la Davos, scrie AFP."As face asta sub juramant, categoric", a adaugat el, subliniind inca o data ca, dupa parerea sa, nu a fost "nicio intelegere secreta".Serviciile americane de informatii au subliniat deja ingerinta Rusiei in alegeri - in special sub forma pirateriei cibernetice sau difuzarii de informatii false -, dar Robert Mueller ancheteaza asupra unei eventuale intelegeri secrete intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Moscova.Procurorul special, care a fost directorul FBI intre 2001 si 2013, a pus recent sub acuzare mai multi colaboratori apropiati ai lui Donald Trump, printre care generalul Michael Flynn, fost consilier prezidential pe probleme de securitate nationala. Acesta din urma a pledat vinovat ca a mintit FBI si a acceptat sa coopereze cu justitia.Dincolo de intelegerea secreta cu Rusia, Robert Mueller incearca, de asemenea, sa stabileasca daca presedintele american se face vinovat de obstructionarea justitiei.Investigatiile se concentreaza mai ales asupra conditiilor in care l-a demis in mai pe directorul FBI James Comey . Potrivit acestuia din urma, care a fost audiat sub juramant in Senat , presedintele i-a cerut personal, cu prilejul unei discutii in Biroul Oval, sa inchida ancheta asupra lui Michael Flynn La inceputul lunii ianuarie, Donald Trump a afirmat ca este "improbabil sa existe chiar si o discutie" cu procurorul special.Intrebat despre calendarul unei asemenea audieri, el a vorbit, in termeni vagi, despre o posibila scadenta "peste doua sau trei saptamani".Considera ca procurorul special va fi "corect" cu el?"Vom vedea (...) Sper", a adaugat presedintele, dupa care a insistat asupra faptului ca nu are nimic sa-si reproseze. "Nu a fost nici cea mai mica intelegere secreta. Nu a fost nici cea mai mica obstructionare", a adaugat el.Ministrul Justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller. A fost prima audiere cunoscuta a unui membru al Cabinetului Trump in aceasta ancheta, mai scrie AFP.Potrivit unor surse citate de Washington Post, avocatii lui Donald Trump discuta cu echipa lui Robert Mueller despre posibila audiere a presedintelui SUA, care ar putea avea loc saptamana viitoare.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile. Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.